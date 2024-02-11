https://ria.ru/20240211/kafe-1926654886.html
В Приморье закрыли кафе, где более 20 человек отравились едой
В Приморье закрыли кафе, где более 20 человек отравились едой - РИА Новости, 11.02.2024
В Приморье закрыли кафе, где более 20 человек отравились едой
Кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где более 20 человек отравились едой, закрыли до выяснения обстоятельств, сообщил РИА Новости представитель управления... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T08:55
2024-02-11T08:55
2024-02-11T14:49
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где более 20 человек отравились едой, закрыли до выяснения обстоятельств, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. СУСК по региону cообщало, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где отравились, по предварительным данным, 21 человек. Взяты смывы, взяты ПЦР-пробы. Предварительно, результаты будут готовы завтра. Кафе закрыли до выяснения обстоятельств", - сообщил собеседник агентства.После отравления людей в бургерной, отметили в управлении, противоэпидемические мероприятия начались "незамедлительно", и, помимо взятых проб, в том числе и продуктов, обследовали всех сотрудников кафе. "Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - говорится в релизе.Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
https://ria.ru/20230706/otravleniya-1882535945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, дальнереченск, дальнереченский район
Происшествия, Приморский край, Дальнереченск, Дальнереченский район
В Приморье закрыли кафе, где более 20 человек отравились едой
Роспотребнадзор закрыл кафе в Дальнереченске, где 21 человек отравился едой
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев - РИА Новости. Кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где более 20 человек отравились едой, закрыли до выяснения обстоятельств, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Прокуратура Приморья в воскресенье информировала, что 22 человека с признаками острого отравления обратились в Дальнереченскую центральную городскую больницу. По данным надзорного ведомства, жители отравились едой с 5 по 10 февраля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщал РИА Новости, что госпитализирован 21 человек. В минздраве региона агентству сообщили, не уточнив число госпитализированных, что тяжелых случаев отравления у обратившихся в больницу нет, всем оказывается необходимая медпомощь. СУСК по региону cообщало, что с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 22 человека, возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«
"Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в кафе "М-Бургер" в Дальнереченске, где отравились, по предварительным данным, 21 человек. Взяты смывы, взяты ПЦР-пробы. Предварительно, результаты будут готовы завтра. Кафе закрыли до выяснения обстоятельств", - сообщил собеседник агентства.
После отравления людей в бургерной, отметили в управлении, противоэпидемические мероприятия начались "незамедлительно", и, помимо взятых проб, в том числе и продуктов, обследовали всех сотрудников кафе. "Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по Приморскому краю", - говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку, материалы направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), оповещено управление Роспотребнадзора по Приморскому краю
, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль.
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2023 году