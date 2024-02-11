https://ria.ru/20240211/iran-1926643811.html

В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции

В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции - РИА Новости, 11.02.2024

В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции

Площадь Азади (Свободы), самая большая площадь в Тегеране, украшена праздничной подсветкой и инсталляциями на военную тематику к предстоящему празднованию 45-й... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T03:01

2024-02-11T03:01

2024-02-11T03:28

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иран

тегеран (город)

али хаменеи

касем сулеймани

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ТЕГЕРАН, 11 фев — РИА Новости. Площадь Азади (Свободы), самая большая площадь в Тегеране, украшена праздничной подсветкой и инсталляциями на военную тематику к предстоящему празднованию 45-й годовщины Исламской революции в Иране, передает корреспондент РИА Новости. Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование Исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция. Согласно ей, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году духовном лидером стал его преемник — Али Хаменеи. Главным объектом украшений на площади стала знаменитая башня Азади — архитектурный символ Тегерана, построенный в начале 1970-х. При помощи подсветки и видеопроекции башня раскрасилась в цвета национального флага Ирана — зеленый, белый и красный — и стала экраном для видеоролика, посвященного истории Исламской революции. Кадры видеоряда показывают документальные фотографии первого духовного лидера исламской республики Рухоллы Хомейни и приветствующих его иранцев, а также символически указывают на те сферы, в которых Иран добился значительных успехов, — военную, спортивную, аэрокосмическую, образовательную. Помимо этого, на кадрах — известный командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани, погибший в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. Военной тематике посвящена и выставка, развернутая на площади вокруг башни: на ней представлена военная техника и ряд достижений Ирана в ракетостроении, в том числе ракета-носитель "Симорг". Официальная церемония празднования в столице запланирована на утро 11 февраля. Она откроется в 10.00 (9.30 мск. Прим. ред.) чтением Корана, в ходе программы зрители увидят выступление служащих десантных войск и услышат выступление с речью президента Ирана Эбрахима Раиси. Желающие смогут принять участие в шествиях по одному из 13 маршрутов, которые начинаются в разных точках города и заканчиваются на площади Азади.

https://ria.ru/20240131/iran-1924582422.html

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в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, касем сулеймани