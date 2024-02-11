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В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции - РИА Новости, 11.02.2024
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03:01 11.02.2024 (обновлено: 03:28 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/iran-1926643811.html
В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции
В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции - РИА Новости, 11.02.2024
В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции
Площадь Азади (Свободы), самая большая площадь в Тегеране, украшена праздничной подсветкой и инсталляциями на военную тематику к предстоящему празднованию 45-й... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T03:01
2024-02-11T03:28
в мире
иран
тегеран (город)
али хаменеи
касем сулеймани
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ТЕГЕРАН, 11 фев — РИА Новости. Площадь Азади (Свободы), самая большая площадь в Тегеране, украшена праздничной подсветкой и инсталляциями на военную тематику к предстоящему празднованию 45-й годовщины Исламской революции в Иране, передает корреспондент РИА Новости. Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование Исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция. Согласно ей, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году духовном лидером стал его преемник — Али Хаменеи. Главным объектом украшений на площади стала знаменитая башня Азади — архитектурный символ Тегерана, построенный в начале 1970-х. При помощи подсветки и видеопроекции башня раскрасилась в цвета национального флага Ирана — зеленый, белый и красный — и стала экраном для видеоролика, посвященного истории Исламской революции. Кадры видеоряда показывают документальные фотографии первого духовного лидера исламской республики Рухоллы Хомейни и приветствующих его иранцев, а также символически указывают на те сферы, в которых Иран добился значительных успехов, — военную, спортивную, аэрокосмическую, образовательную. Помимо этого, на кадрах — известный командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани, погибший в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада. Военной тематике посвящена и выставка, развернутая на площади вокруг башни: на ней представлена военная техника и ряд достижений Ирана в ракетостроении, в том числе ракета-носитель "Симорг". Официальная церемония празднования в столице запланирована на утро 11 февраля. Она откроется в 10.00 (9.30 мск. Прим. ред.) чтением Корана, в ходе программы зрители увидят выступление служащих десантных войск и услышат выступление с речью президента Ирана Эбрахима Раиси. Желающие смогут принять участие в шествиях по одному из 13 маршрутов, которые начинаются в разных точках города и заканчиваются на площади Азади.
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в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи, касем сулеймани
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи, Касем Сулеймани
В Тегеране украсили площадь Азади к годовщине Исламской революции

В Тегеране украсили площадь Азади к 45-й годовщине Исламской революции в Иране

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 11 фев — РИА Новости. Площадь Азади (Свободы), самая большая площадь в Тегеране, украшена праздничной подсветкой и инсталляциями на военную тематику к предстоящему празднованию 45-й годовщины Исламской революции в Иране, передает корреспондент РИА Новости.
Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование Исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция. Согласно ей, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году духовном лидером стал его преемник — Али Хаменеи.
Главным объектом украшений на площади стала знаменитая башня Азади — архитектурный символ Тегерана, построенный в начале 1970-х. При помощи подсветки и видеопроекции башня раскрасилась в цвета национального флага Ирана — зеленый, белый и красный — и стала экраном для видеоролика, посвященного истории Исламской революции. Кадры видеоряда показывают документальные фотографии первого духовного лидера исламской республики Рухоллы Хомейни и приветствующих его иранцев, а также символически указывают на те сферы, в которых Иран добился значительных успехов, — военную, спортивную, аэрокосмическую, образовательную.
Помимо этого, на кадрах — известный командующий спецподразделением КСИР Касем Сулеймани, погибший в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.
Военной тематике посвящена и выставка, развернутая на площади вокруг башни: на ней представлена военная техника и ряд достижений Ирана в ракетостроении, в том числе ракета-носитель "Симорг".
Официальная церемония празднования в столице запланирована на утро 11 февраля. Она откроется в 10.00 (9.30 мск. Прим. ред.) чтением Корана, в ходе программы зрители увидят выступление служащих десантных войск и услышат выступление с речью президента Ирана Эбрахима Раиси. Желающие смогут принять участие в шествиях по одному из 13 маршрутов, которые начинаются в разных точках города и заканчиваются на площади Азади.
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В миреИранТегеран (город)Али ХаменеиКасем Сулеймани
 
 
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