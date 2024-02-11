https://ria.ru/20240211/intervyu-1926749274.html
В США после интервью Путина многие поняли, что им врали, заявила Симоньян
В США после интервью Путина многие поняли, что им врали, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024
В США после интервью Путина многие поняли, что им врали, заявила Симоньян
Многие жители США, посмотрев интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:46
2024-02-11T22:46
2024-02-11T23:14
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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Многие жители США, посмотрев интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Так, она рассказала об одном из самых популярных комментариев в соцсети, который чаще всего оставляют американцы."И мой любимый комментарий в этой соцсети сейчас — один из самых популярных —следующий: "Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине", — сказала медиаменеджер, не уточнив при этом, о какой социальной сети идет речь. Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
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россия, украина, сша, владимир путин, маргарита симоньян, такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, нато
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, НАТО
В США после интервью Путина многие поняли, что им врали, заявила Симоньян
Симоньян: после интервью Путина американцы узнали, что им врали про Украину
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Многие жители США, посмотрев интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поняли, что им врали про происходящее на Украине, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Так, она рассказала об одном из самых популярных комментариев в соцсети, который чаще всего оставляют американцы.
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"И мой любимый комментарий в этой соцсети сейчас — один из самых популярных —следующий: "Оказывается, нам два года врали про все, что происходит на Украине", — сказала медиаменеджер, не уточнив при этом, о какой социальной сети идет речь.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО
, в частности на Польшу
, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной
невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
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