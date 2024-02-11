https://ria.ru/20240211/intervyu-1926742589.html

США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян

США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024

США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян

Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:46

2024-02-11T21:46

2024-02-11T22:03

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер —другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным", — сказала она.Как отметила медиаменеджер, этот экскурс в историю больше всего потряс американцев своим колледжевым уровнем. "Если говорить о политике, человек должен быть образован, у него должны быть базовые знания об истории собственной страны, об истории мира <...> А они — другие, для них это шок, они смотрят на него, как на инопланетянина <...> Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку <...> при этом называет даты, <...> имена <...> И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин — лидера такой страны, как наша", — резюмировала Симоньян. Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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