США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян
Симоньян: американцы испытали шок после рассказа Путина Карлсону об истории Руси
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер —другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным", — сказала она.
Как отметила медиаменеджер, этот экскурс в историю больше всего потряс американцев своим колледжевым уровнем.
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"Если говорить о политике, человек должен быть образован, у него должны быть базовые знания об истории собственной страны, об истории мира <...> А они — другие, для них это шок, они смотрят на него, как на инопланетянина <...> Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку <...> при этом называет даты, <...> имена <...> И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин — лидера такой страны, как наша", — резюмировала Симоньян.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.