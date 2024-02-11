Рейтинг@Mail.ru
США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 11.02.2024 (обновлено: 22:03 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926742589.html
США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян
США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024
США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян
Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:46
2024-02-11T22:03
россия
владимир путин
маргарита симоньян
такер карлсон
украина
нато
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_410945a7b9859bd674bb92ca4832aefd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер —другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным", — сказала она.Как отметила медиаменеджер, этот экскурс в историю больше всего потряс американцев своим колледжевым уровнем. "Если говорить о политике, человек должен быть образован, у него должны быть базовые знания об истории собственной страны, об истории мира &lt;...&gt; А они — другие, для них это шок, они смотрят на него, как на инопланетянина &lt;...&gt; Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку &lt;...&gt; при этом называет даты, &lt;...&gt; имена &lt;...&gt; И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин — лидера такой страны, как наша", — резюмировала Симоньян. Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926349148_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90b284f3ca254bdf31d069e19eb31d65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, маргарита симоньян, такер карлсон, украина, нато, сша, в мире, интервью владимира путина такеру карлсону, youtube
Россия, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Такер Карлсон, Украина, НАТО, США, В мире, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, YouTube
США испытали шок после рассказа Путина об истории Руси, заявила Симоньян

Симоньян: американцы испытали шок после рассказа Путина Карлсону об истории Руси

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Американцы испытали шок после рассказа президента Владимира Путина о 1000-летней истории Руси в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Вы понимаете, что для американского общества это шок, что мы другие, и наш лидер —другой, вот такой. Нас же не удивляет, что Владимир Владимирович 25 минут рассказывает тысячелетнюю историю Руси, Украины, вообще не удивляет. Он делает это много раз, а что такого? Естественно, это наш президент, он должен быть умным, образованным", — сказала она.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вчера, 08:00
Как отметила медиаменеджер, этот экскурс в историю больше всего потряс американцев своим колледжевым уровнем.
«
"Если говорить о политике, человек должен быть образован, у него должны быть базовые знания об истории собственной страны, об истории мира <...> А они — другие, для них это шок, они смотрят на него, как на инопланетянина <...> Как это может быть: человек 25 минут вообще в принципе говорит, не глядя в бумажку <...> при этом называет даты, <...> имена <...> И в голову не приходит, что это просто наполненность эрудиции, базово. Такого человека, как Путин — лидера такой страны, как наша", — резюмировала Симоньян.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
9 февраля, 12:24
 
РоссияВладимир ПутинМаргарита СимоньянТакер КарлсонУкраинаНАТОСШАВ миреИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала