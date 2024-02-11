Рейтинг@Mail.ru
Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:54 11.02.2024 (обновлено: 22:03 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926732274.html
Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян
Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024
Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян
Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T19:54
2024-02-11T22:03
россия
москва
польша
владимир путин
такер карлсон
маргарита симоньян
интервью владимира путина такеру карлсону
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926350358_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0ddf49aa661a084b7f315acf7761efe.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Я попросила коллег посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, &lt;...&gt; это &lt;...&gt; факт", — сказала она.Так, только в соцсети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт Карлсона и другие ресурсы на разных языках, подчеркнула Симоньян.По словам медиаменеджера, оно стало самым знаковым и успешным. Сами американцы в комментариях называют его историческим, обратила внимание главред.Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html
россия
москва
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926350358_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c575be9e9e781efa291c9f295d9f8bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, польша, владимир путин, такер карлсон, маргарита симоньян, интервью владимира путина такеру карлсону, политика, youtube, нато
Россия, Москва, Польша, Владимир Путин, Такер Карлсон, Маргарита Симоньян, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Политика, YouTube, НАТО
Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян

Симоньян: интервью Путина Карлсону набрало около миллиарда просмотров

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Я попросила коллег посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, <...> это <...> факт", — сказала она.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
Владимир Путин прорвал заговор молчания против России
Вчера, 08:00
Так, только в соцсети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт Карлсона и другие ресурсы на разных языках, подчеркнула Симоньян.
По словам медиаменеджера, оно стало самым знаковым и успешным. Сами американцы в комментариях называют его историческим, обратила внимание главред.
Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица
10 февраля, 08:00
В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.
Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.
Президент России Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Призыв Путина к миру напугал Запад сильнее объявления войны
9 февраля, 12:24
 
РоссияМоскваПольшаВладимир ПутинТакер КарлсонМаргарита СимоньянИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуПолитикаYouTubeНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала