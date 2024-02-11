https://ria.ru/20240211/intervyu-1926732274.html

Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян

Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян - РИА Новости, 11.02.2024

Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян

Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы "Россия... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T19:54

2024-02-11T19:54

2024-02-11T22:03

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интервью владимира путина такеру карлсону

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ВЛАДИВОСТОК, 11 фев — РИА Новости. Интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону набрало около миллиарда просмотров, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"."Я попросила коллег посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, <...> это <...> факт", — сказала она.Так, только в соцсети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт Карлсона и другие ресурсы на разных языках, подчеркнула Симоньян.По словам медиаменеджера, оно стало самым знаковым и успешным. Сами американцы в комментариях называют его историческим, обратила внимание главред.Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. С момента опубликования оно набрало более 170 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более десяти миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.В беседе с американским журналистом Путин заявил, что Россия не собирается нападать на НАТО, в частности на Польшу, Латвию и другие страны Балтии. При этом, по его словам, зарубежные политики регулярно пугают свое население угрозой со стороны Москвы, отвлекая внимание от внутренних проблем.Глава государства также отметил, что западные страны начали понимать: стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах. Москва же готова к диалогу, указал президент.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

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