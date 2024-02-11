https://ria.ru/20240211/intervyu-1926688894.html

Знаковое интервью Путина вызвало фурор на Западе, заявил греческий политик

Знаковое интервью Путина вызвало фурор на Западе, заявил греческий политик - РИА Новости, 11.02.2024

Знаковое интервью Путина вызвало фурор на Западе, заявил греческий политик

Интервью президента РФ Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор не только в западных СМИ, но и в общественном... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:53

2024-02-11T13:53

2024-02-11T13:53

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АФИНЫ, 11 фев - РИА Новости. Интервью президента РФ Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону произвело фурор не только в западных СМИ, но и в общественном мнении, особо интересны высказывания лидера России о том, как формируется современная глобальная политическая сцена, заявил РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов Европейского союза в Университете Крита Нотис Мариас, возглавляющий непарламентскую партию "Греция – другой путь". По его словам, Путин показал, что экономическими санкциями Запад сам подорвал роль доллара как мировой валюты и основные принципы свободной экономики, и теперь Запад должен принять новую экономическую реальность. "Знаковое интервью Владимира Путина известному американскому журналисту Такеру Карлсону, по общему признанию, произвело фурор не только в западных СМИ, но и в общественном мнении. Показательно количество миллионов зрителей интервью, которое длилось более двух часов, а расшифровка текста интервью на английском языке насчитывает 16902 слова", - сказал Мариас. Профессор сказал, что не хотел бы останавливаться на высказываниях президента о том, что произошло на Украине с вмешательством Запада, что привело к Майдану и последующим событиям, поскольку эти события известны не только в России, но и в Греции. "В конце концов, будучи в то время членом Парламентской ассамблеи Совета Европы и депутатом парламента Греции в 2012-2014 годах, я впервые почувствовал антироссийскую истерию и русофобию, охватившую политический мир Запада. С такой же атмосферой я столкнулся в Европейском парламенте, членом которого я был в период 2014-2019 годов", - сказал Мариас. "Я остановлюсь подробнее на высказываниях Владимира Путина о том, как складывается современная мировая политическая сцена, то, что некоторые мои университетские коллеги называют многополярным миром. В этом контексте особый интерес представляет упоминание Владимиром Путиным огромного государственного долга США, превышающего 33 триллиона долларов", - сказал он. По его словам, "это упоминание особой экономической ситуации, в которой оказались США, сразу же заставляет вспомнить о заявлениях председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который 4 февраля 2024 года забил тревогу по поводу чрезмерного государственного долга американского федерального государства не только потому, что он достиг неуправляемого уровня, то есть превысил астрономическую сумму в 33 триллиона долларов, но главным образом потому, что, как прямо указал сам Джером Пауэлл, этот долг стал непосильным, поскольку слабый экономический рост США не может его обслуживать". Эксперт добавил, что возникает следующий вопрос - это либо угроза дефолта, либо вступление США в фазу жесткой фискальной корректировки с жесткой экономией и сокращением государственных расходов, чтобы иметь возможность обслуживать этот огромный государственный долг. "Это, конечно же, означает сокращение федеральных расходов, а значит, и сокращение финансирования вооружений и кредитов для самой Украины", - заметил эксперт. "Самым интересным моментом можно назвать замечание Путина о том, что Россия, несмотря на санкции Запада, за последние два года наконец-то добилась отличного экономического роста. То есть санкции Запада вместо того, чтобы разрушить российскую экономику, в конечном итоге пошли ей на пользу. Ведь известно, что из-за западных санкций более 50 миллиардов евро частного российского капитала "улетели" с Запада и вернулись в Россию, где были вложены в важные отрасли", - сказал Мариас. По его мнению, в анализе экономических санкций чрезвычайно интересно наблюдение Путина со ссылкой на финансовые данные, что Вашингтон, вводя экономические санкции против России и других стран, по сути, "стрелял себе в ногу". "И это потому, что он подорвал роль доллара как валюты для проведения международных финансовых операций и, конечно, как глобальной резервной валюты. В результате значительные мировые финансовые операции между Россией, Китаем, Индией и другими странами теперь проводятся не в долларах и евро, а в юанях, рублях и других валютах", - заметил профессор. "Следующий вывод заключается в том, что, поскольку США и другие страны "Большой семерки", а также ЕС приступили к замораживанию как государственных российских фондов в размере более 200 миллиардов евро, так и нескольких десятков миллиардов евро частных российских фондов, различные государства, такие как Китай, Саудовская Аравия и т. д., которые раньше покупали гособлигации США для финансирования огромного долга США, начали не только ограничивать покупки гособлигаций США, но фактически каждый месяц "избавляются" от казначейских облигаций США на несколько миллиардов долларов",- сказал он, добавив, что "в то же время частные фонды сейчас избегают инвестиций в страны "Большой семерки", опасаясь, что их постигнет судьба российских частных фондов, которые исчезли в одночасье после того, как власти "Большой семерки" заморозили и фактически конфисковали их". По словам эксперта, нигде в публикациях западной прессы, посвященных интервью Путина, он не увидел то, что подчеркнул президент России - США своими санкциями подорвали основные принципы свободной экономики и, как следствие, саму капиталистическую систему, которую они призваны защищать. "Этой же линии придерживается и Германия, которая, по словам Путина, под давлением США ставит военные интересы НАТО выше экономических интересов Германии, поскольку решила отключиться от поставок дешевого российского газа и заменить его дорогим американским сланцевым газом, "отпиливая ветку, на которой сидела", так как знаменитая конкурентоспособность немецкой экономики базировалась на дешевом российском газе. Так Германия, хотя и переживает сейчас экономический спад, в то же время несет большие экономические потери, финансируя украинскую экономику", - сказал Мариас. По его словам, упоминания Путиным Китая, БРИКС и развивающегося нового многополярного мира показали роль России на мировой арене. "А это не что иное, как поддержка дальнейшего развития многополярной мировой системы, которая должна уважать суверенитет государств, их взаимные интересы и, конечно, запрещать вмешательство во внутренние дела третьих стран. Высказывания Путина о быстром экономическом росте Китая и Индонезии фактически демонстрируют, что сама динамика экономического роста отдельных стран, как, разумеется, и БРИКС, неизбежна, а значит, Запад должен принять эту новую экономическую реальность и адаптироваться к ней, вместо того чтобы бороться с неизбежным и идти против экономического течения времени. В конце концов, экономический рост БРИКС может стать новой возможностью для роста самих стран G7, если они "оседлают экономическую волну", а не пойдут против нее, проводя политику, которая ограничивает, а не развивает мировую торговлю", - считает Мариас. По его мнению, с этим вопросом напрямую связано создание глобальной системы безопасности. "Путин отметил, что две стороны мозга, хотя и выполняют разные функции, тем не менее образуют единое гармоничное целое для выживания и развития самого человеческого организма. По аналогии с этим необходимо выстраивать единую систему глобальной безопасности, очевидно, вокруг ООН, а не делить планету на два геостратегических блока, что приведет к развязыванию новой холодной войны, которая, возможно, обернется худшими приключениями для всего человечества", - сказал Мариас. Он отметил в интервью Путина, "что Россия сейчас находится на необратимом пути экономического и геостратегического сближения с Китаем, о котором Путин говорил лестными словами, указывая на то, что философия китайской внешней политики, в отличие от политики США, не является агрессивной, а, напротив, всегда стремится к компромиссу". "Он, по сути, продемонстрировал, что будущее России лежит в Азии, а не в Европе. Это, на наш взгляд, знаменует собой изменение прежней политики России, начатой Петром Великим с целью повернуть Россию и открыть ее для Европы. Этот новый курс России на Восток был "вымощен" ЕС и США с их антироссийской политикой. Но я думаю, что, помимо этого, само экономическое развитие рано или поздно приведет Россию в сторону Азии, которая является локомотивом мирового развития", - сказал Мариас. "В сочетании с изменением климата и таянием сибирских льдов это сделает необъятные просторы азиатской России движителем экономического роста в новую эпоху, с развитием российских городов, расположенных на границе с Китаем и на побережье напротив Японии, на берегах Охотского и Берингова морей", - полагает эксперт.

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https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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