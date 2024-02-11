https://ria.ru/20240211/intervyu-1926687239.html
В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой
В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой - РИА Новости, 11.02.2024
В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой
Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже превышают показатели самых рейтинговых мировых вещателей,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:41
2024-02-11T13:41
2024-02-11T13:58
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
владимир путин
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже превышают показатели самых рейтинговых мировых вещателей, главная задача - чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину."Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают. То есть, таким образом, главная задача - чтобы Путина услышали и увидели - мне кажется, вполне успешно достигнута", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, в мире, дмитрий песков
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков
В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой
Песков: главная задача, чтобы Путина услышали и увидели, успешно достигнута