https://ria.ru/20240211/intervyu-1926687239.html

В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой

В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой - РИА Новости, 11.02.2024

В Кремле назвали главную задачу интервью Путина Карлсону достигнутой

Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже превышают показатели самых рейтинговых мировых вещателей,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T13:41

2024-02-11T13:41

2024-02-11T13:58

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

владимир путин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Просмотры интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже превышают показатели самых рейтинговых мировых вещателей, главная задача - чтобы Путина услышали и увидели - вполне успешно достигнута, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлю Зарубину."Те цифры, которые мы видим сейчас, первые цифры по просмотрам, они превышают рейтинги самых рейтинговых вещателей мира, значительно превышают. То есть, таким образом, главная задача - чтобы Путина услышали и увидели - мне кажется, вполне успешно достигнута", - заявил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20240211/putin-1926623350.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, владимир путин, в мире, дмитрий песков