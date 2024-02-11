https://ria.ru/20240211/intervyu-1926683103.html
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Американская аудитория, скорее всего, с трудом воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону, но специалистов она... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:01
2024-02-11T13:01
2024-02-11T14:49
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
владимир путин
такер карлсон
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американская аудитория, скорее всего, с трудом воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону, но специалистов она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе, фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале."Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться, наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", — высказал мнение Песков.Он подчеркнул, что Путин опирается на глубокое знание истории, его историческое мировоззрение носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретном знакомстве с первоисточниками."И вот именно эти первоисточники и были им подобраны с тем, чтобы аргументировать, что он собирался излагать по Украине", — рассказал пресс-секретарь, добавив, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву подготовили для Карлсона именно по инициативе президента.Песков отметил, что в США традиционно мало интересуются зарубежьем и мало о нем знают. "И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", — сказал он.По его словам, Карлсон, который является зеркалом американского общества, искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки.Пресс-секретарь обратил внимание на обвинения в адрес Карлсона в том, что он не задавал слишком острые вопросы."Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. <…> Потому что если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", — заключил Песков.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html
https://ria.ru/20240209/intervyu-1926318518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина такеру карлсону, в мире, владимир путин, такер карлсон
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире, Владимир Путин, Такер Карлсон
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Американская аудитория, скорее всего, с трудом воспримет историческую часть интервью президента Владимира Путина Такеру Карлсону, но специалистов она заинтересует, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе
, фрагмент которой журналист Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале.
«
"Да, эта историческая часть наверняка будет очень тяжело восприниматься на Западе, у западных зрителей и читателей. Но там есть огромное количество специалистов по нашей стране, есть огромное количество историков, причем историков и в Восточной Европе, которые тоже будут очень живо интересоваться, наверняка. Поэтому своя аудитория у этой исторической части будет", — высказал мнение Песков.
Он подчеркнул, что Путин опирается на глубокое знание истории, его историческое мировоззрение носит не эмоциональный характер, а основывается на конкретном знакомстве с первоисточниками.
"И вот именно эти первоисточники и были им подобраны с тем, чтобы аргументировать, что он собирался излагать по Украине", — рассказал пресс-секретарь, добавив, что папку с копиями писем Богдана Хмельницкого в Москву подготовили для Карлсона именно по инициативе президента.
В интервью Карлсону Путин последовал совету Штирлица
Песков отметил, что в США традиционно мало интересуются зарубежьем и мало о нем знают.
"И вот поэтому очень важно было до простых американцев именно довести идеологию Путина", — сказал он.
По его словам, Карлсон, который является зеркалом американского общества, искренне пытался разобраться и дал возможность своим слушателям продолжить эти попытки.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
Пресс-секретарь обратил внимание на обвинения в адрес Карлсона в том, что он не задавал слишком острые вопросы.
"Я скажу так, что, наверное, повезло западной аудитории, что Карлсон не стал сильно обострять. <…> Потому что если бы были совсем острые формулировки, на них были бы очень острые отповеди, многим это могло бы не понравиться", — заключил Песков.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
"Никто этого не хотел". В чем Путин признался Такеру Карлсону