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Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
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10:33 11.02.2024 (обновлено: 11:33 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926666478.html
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле
Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:33
2024-02-11T11:33
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.&quot;Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это&quot;, — сказал Песков.По его словам, коллективный Запад становится все более непредсказуемым и абсолютно ничем не гнушается, поэтому были опасения, что еще до интервью начнутся гонения на Карлсона."С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, &lt;…&gt; он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — отметил пресс-секретарь.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
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такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле

Песков: Путин достаточно быстро согласился на предложение Карлсона об интервью

© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Президент Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.
«

"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — сказал Песков.

По его словам, коллективный Запад становится все более непредсказуемым и абсолютно ничем не гнушается, поэтому были опасения, что еще до интервью начнутся гонения на Карлсона.
"С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, <…> он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — отметил пресс-секретарь.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Президент России Владимир Путин во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Кадр видео
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону
9 февраля, 04:28
 
Такер КарлсонИнтервью Владимира Путина Такеру КарлсонуВ мире
 
 
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