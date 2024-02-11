https://ria.ru/20240211/intervyu-1926666478.html

Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле

Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024

Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле

Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:33

2024-02-11T10:33

2024-02-11T11:33

такер карлсон

интервью владимира путина такеру карлсону

в мире

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале."Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — сказал Песков.По его словам, коллективный Запад становится все более непредсказуемым и абсолютно ничем не гнушается, поэтому были опасения, что еще до интервью начнутся гонения на Карлсона."С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, <…> он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — отметил пресс-секретарь.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926320023.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире