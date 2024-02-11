https://ria.ru/20240211/intervyu-1926666478.html
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.02.2024
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле
Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:33
2024-02-11T10:33
2024-02-11T11:33
такер карлсон
интервью владимира путина такеру карлсону
в мире
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале."Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — сказал Песков.По его словам, коллективный Запад становится все более непредсказуемым и абсолютно ничем не гнушается, поэтому были опасения, что еще до интервью начнутся гонения на Карлсона."С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, <…> он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — отметил пресс-секретарь.Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
такер карлсон, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Такер Карлсон, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
Такер Карлсон сам предложил интервью с Путиным, заявили в Кремле
Песков: Путин достаточно быстро согласился на предложение Карлсона об интервью
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Американский журналист Такер Карлсон сам предложил провести интервью с президентом Владимиром Путиным и тот выразил согласие, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью
журналисту Павлу Зарубину. Фрагмент беседы журналист опубликовал в Telegram-канале.
«
"Действительно, он сам вышел на нас, он предложил это интервью. Мы активно просмотрели его материалы, посмотрели его аудиторию, посмотрели, насколько сбалансированно он освещает те или иные вопросы. И пришли к выводу действительно рекомендовать президенту дать такое интервью. Он достаточно быстро согласился на это", — сказал Песков.
По его словам, коллективный Запад становится все более непредсказуемым и абсолютно ничем не гнушается, поэтому были опасения, что еще до интервью начнутся гонения на Карлсона.
"С другой стороны, будучи достаточно умным человеком, <…> он предвидел, что будет такой накал страстей. Но справедливости ради надо сказать, что это интервью и ему добавило изрядно популярности", — отметил пресс-секретарь.
Американский журналист Такер Карлсон в ночь на 9 февраля выложил на своем сайте и различных платформах двухчасовое интервью с российским лидером. Менее чем за сутки оно набрало 150 миллионов просмотров в соцсети Х, а в YouTube — более восьми миллионов. Интервью также опубликовал сайт Кремля.
Оружие массового просвещения. Путин дал интервью Такеру Карлсону