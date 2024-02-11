https://ria.ru/20240211/intervyu-1926658818.html

Французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

Французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом - РИА Новости, 11.02.2024

Французский политик назвал интервью Путина Карлсону мировым феноменом

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:32

2024-02-11T09:32

2024-02-11T09:32

в мире

россия

владимир путин

такер карлсон

флориан филиппо

нато

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил в соцсети X, что СМИ стран НАТО получили серьезную пощечину после интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. "Интервью Путина Такеру Карлсону - это мировой феномен. Оно продолжает укладывать на бок все сочинения СМИ в странах зоны НАТО! Они все получили серьезную пощечину", - написал политик. По его словам, после интервью многие люди осознали, что "система" и СМИ в течение двух лет их обманывали в отношении конфликта на Украине. Филиппо также призвал читателей способствовать распространению видео Путина и Карлсона во имя защиты правды и мира. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности, РФ не намерена нападать на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.

https://ria.ru/20240210/intervyu-1926504082.html

https://ria.ru/20240209/intervyu-1926385398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, такер карлсон, флориан филиппо, нато, интервью владимира путина такеру карлсону