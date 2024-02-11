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В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024

В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T02:05

2024-02-11T02:05

2024-02-11T02:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории этой войны". "Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", — сказал Шеремет РИА Новости. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240210/putin-1926613045.html

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