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В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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02:05 11.02.2024 (обновлено: 02:08 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/intervyu-1926641780.html
В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина - РИА Новости, 11.02.2024
В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:05
2024-02-11T02:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории этой войны". "Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", — сказал Шеремет РИА Новости. Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля. В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240210/putin-1926613045.html
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россия, москва, владимир путин, олаф шольц, такер карлсон, госдума рф, интервью владимира путина такеру карлсону, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, Олаф Шольц, Такер Карлсон, Госдума РФ, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, В мире
В Госдуме назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина

Депутат Госдумы Шеремет назвал чушью реакцию Шольца на интервью Путина

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью и беспомощностью реакцию канцлера Германии Олафа Шольца на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
Ранее Шольц на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме назвал интервью Путина "абсурдным" и обвинил российского лидера во лжи "об истории этой войны".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
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"Заявление Шольца звучит беспомощно и глупо, ведь оно сделано под тяжестью бремени отведенной ему роли придворного шута, готового нести любую чушь, лишь бы не получить пинок сапогом от хозяина Белого дома", — сказал Шеремет РИА Новости.
Карлсон в ночь на пятницу по московскому времени опубликовал интервью с Путиным на своем сайте, а затем разместил его в соцсети X и на YouTube. С момента опубликования число просмотров видео в Х превысило 170 миллионов, а в YouTube набрало более 10 миллионов просмотров. Интервью также появилось на сайте Кремля.
В интервью Карлсону Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в частности на Польшу, Латвию или другие страны Балтии, причем в западном обществе политики регулярно "пугают" свое население российской угрозой, отвлекая внимание от внутренних проблем. Российский лидер также отметил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.
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