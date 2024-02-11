https://ria.ru/20240211/gretsiya-1926635981.html

Полиция Греции арестовала четырех человек за хранение оружия

Полиция Греции арестовала четырех человек за хранение оружия - РИА Новости, 11.02.2024

Полиция Греции арестовала четырех человек за хранение оружия

Греческая полиция арестовала четырех человек за хранение оружия и взрывчатки, среди арестованных - бывший лидер террористической организации "Заговор огненных... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:15

2024-02-11T00:15

2024-02-11T00:15

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АФИНЫ, 11 фев - РИА Новости. Греческая полиция арестовала четырех человек за хранение оружия и взрывчатки, среди арестованных - бывший лидер террористической организации "Заговор огненных ячеек" и известный анархистский деятель, а также двое служащих отряда подводных диверсий, сообщило греческое общественное телевидение ERT. Операция полиции прошла в пятницу, 9 февраля. Полиция Греции сообщила, что во время обысков в домах арестованных были обнаружены взрывчатка, взрыватели, граната, патроны. В частности, изъяты две тротиловые шашки, четыре взрывателя, граната, пистолет с патронами, магазины от автомата и пистолетов, 281 патрон разного калибра, пуленепробиваемый жилет, пять ножей, четыре железных кастета, 11 мобильных телефонов, шесть ноутбуков, внешний жесткий диск. "Один из арестованных ранее привлекался к ответственности за участие в террористической организации, остальные - за нанесение опасных телесных повреждений, нарушение законов об оружии, о спорте (владение ракетницей), о допинге и за насилие", - говорится в сообщении полиции. Телеканал сообщил, что среди арестованных - бывший руководитель "Заговор огненных ячеек". "Он был приговорен к 76 годам лишения свободы за участие и действия в организации. В 2019 году его освободили условно-досрочно после восьми лет заключения", - сообщил ERT. "По оценкам сотрудников греческой полиции, после освобождения он имел контакты с преступниками и сотрудничал с членами "греческой мафии". Утверждается, что он был связан с человеком по прозвищу "Рэмбо", убитым в прошлом году в Коридаллосе, и что они вместе владели заправочными станциями", - сообщил телеканал. "Что касается троих других арестованных, то, по данным полиции, двое из них - члены отряда подводных диверсий ВМС в возрасте 33 и 32 лет, а третий - брат-близнец 32-летнего военнослужащего, работающий портье в ночном клубе", - сообщил телеканал. "В их домах обнаружен целый арсенал, а большое количество взрывчатых веществ вызывает беспокойство. Это очень серьезное дело, которое касается не террористических актов, а организованной преступности. Операция была проведена в условиях строжайшей секретности отделом по вымогательству службы безопасности", - сообщил ERT. Аресты были проведены через неделю после взрыва бомбы возле здания министерства труда в центре Афин. Взрывом были выбиты стекла на пяти этажах здания. Анархистская террористическая организация "Заговор огненных ячеек" действовала несколько лет и несет ответственность, в частности, за рассылку десятков посылок-бомб посольствам в Афинах и иностранным лидерам, взрывы и поджоги в Афинах. Члены организации также грабили банки "для пополнения революционной кассы". Несколько лет назад часть членов организации и ее главарь Никос Романос были осуждены за ограбление банка и захват заложника, однако все досрочно вышли на свободу.

https://ria.ru/20240210/arest-1926523468.html

https://ria.ru/20240208/prestupnik-1926265773.html

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в мире, афины, греция