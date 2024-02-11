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Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной - РИА Новости, 11.02.2024
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск, сообщил активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация",... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:44
2024-02-11T22:44
2024-02-11T23:53
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ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости. Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск, сообщил активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов фермеров Рафал Меклер на платформе X.В Дорохуске фермеры высыпали из грузовиков зерно. Грузовики возвращаются на Украину", — написал Меклер.На фотографиях, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Одну из куч накрыли флагом Европейского союза, а сверху посадили куклу с лицом, напоминающим заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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в мире, украина, польша
Польские фермеры высыпали зерно из грузовиков на границе с Украиной
Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на КПП Дорохуск
ВАРШАВА, 11 фев – РИА Новости.
Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск, сообщил активист коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", один из организаторов протестов фермеров Рафал Меклер на платформе X
.
В Дорохуске фермеры высыпали из грузовиков зерно. Грузовики возвращаются на Украину", — написал Меклер.
На фотографиях, которые он разместил, видно, что кучи зерна рассыпаны прямо на дороге. Одну из куч накрыли флагом Европейского союза, а сверху посадили куклу с лицом, напоминающим заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михала Колодзейчака.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.
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