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В жилом доме в Чечне взорвался газ - РИА Новости, 11.02.2024
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11:50 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/gaz-1926674877.html
В жилом доме в Чечне взорвался газ
В жилом доме в Чечне взорвался газ - РИА Новости, 11.02.2024
В жилом доме в Чечне взорвался газ
Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T11:50
2024-02-11T11:50
происшествия
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 11 фев - РИА Новости. Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух малолетних детей, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности шланга, подсоединенного к газовой плите. Пострадавшие - взрослые и двое детей 2019 и 2020 годов рождения - доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.
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происшествия, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Чеченская республика (Чечня)
В жилом доме в Чечне взорвался газ

В Чечне проводят доследственную проверку после взрыва газа в частном доме

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 11 фев - РИА Новости. Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух малолетних детей, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности шланга, подсоединенного к газовой плите. Пострадавшие - взрослые и двое детей 2019 и 2020 годов рождения - доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.
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ПроисшествияЧеченская республика (Чечня)
 
 
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