https://ria.ru/20240211/gaz-1926674877.html

В жилом доме в Чечне взорвался газ

В жилом доме в Чечне взорвался газ - РИА Новости, 11.02.2024

В жилом доме в Чечне взорвался газ

Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T11:50

2024-02-11T11:50

2024-02-11T11:50

происшествия

чеченская республика (чечня)

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ГРОЗНЫЙ, 11 фев - РИА Новости. Следователи в Чечне начали доследственную проверку по факту взрыва бытового газа в частном доме, в результате которого пострадали четыре человека, включая двух малолетних детей, сообщает СУ СК по республике в Telegram-канале. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике проводится доследственная проверка по факту хлопка бытового газа в частном домовладении в селе Чечен-аул, в результате чего пострадали родители и двое малолетних детей", - говорится в сообщении. Уточняется, что, по предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности шланга, подсоединенного к газовой плите. Пострадавшие - взрослые и двое детей 2019 и 2020 годов рождения - доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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2024

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происшествия, чеченская республика (чечня)