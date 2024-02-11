https://ria.ru/20240211/flot-1926752661.html

Белоруссия рассматривает возможность строительства атомного флота в России

Белоруссия рассматривает возможность строительства атомного флота в России - РИА Новости, 11.02.2024

Белоруссия рассматривает возможность строительства атомного флота в России

Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота в РФ, сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой в интервью... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T23:54

2024-02-11T23:54

2024-02-11T23:54

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МИНСК, 11 фев – РИА Новости. Белоруссия рассматривает возможность участия в программе строительства атомного флота в РФ, сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой в интервью телеканалу ОНТ. "Важнейшее направление (поставок белорусских экспортных грузов через российские порты – ред.) – Мурманск, Северный морской путь. Параллельно мы рассматриваем возможность участия в программе строительства атомного флота, который будет обеспечивать соответствующую навигацию в сложных погодных условиях", - сказал посол. Он высказал мнение, что "эта тема взлетит в ближайшее время, как говорят транспортники". "Китай … очень активно сейчас тестирует и на примере Мурманска, и на примере Архангельска и других портов на Северном морском пути этот маршрут. Мы видим, как каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту. Безусловно, это связано с геополитикой, ситуацией в Красном море, Суэцком канале", - пояснил дипломат. Он заявил, что Минск рассматривает четыре основных маршрута через РФ для своего экспорта в третьи страны. "Это, конечно, порты Балтики как базовый наш маршрут… Еще один важный маршрут – Дальний Восток. Дальневосточные порты мы тоже не сбрасываем со счетов. Четвертое – это север и юг. У нас на сегодняшний день 20 портов, отличные перспективы не только в части классической перевалки наших грузов, но и вхождение с инвестиционным портфелем в эти проекты. Когда мы будем иметь свой флот, мы будем иметь свои суда, мы не будем зависеть ни от западной инфраструктуры, ни от инфраструктуры недружественных стран. Мы будем владельцами всей полноценной инфраструктуры, сможем регулировать экономики этих логистических затрат самостоятельно", - рассказал Крутой. Он пояснил, что это - задача максимум. "Думаю, она будет решена в ближайшие 2-3 года", - отметил посол.

https://ria.ru/20240209/proekt-1926429853.html

https://ria.ru/20240211/belorussiya-1926748430.html

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