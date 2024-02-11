https://ria.ru/20240211/fermery-1926690520.html

Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ

Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2024

Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ

Британские фермеры продолжат бастовать из-за дешевых импортируемых продуктов, которые составляют конкуренцию местным производителям, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T14:25

2024-02-11T14:25

2024-02-11T14:25

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Британские фермеры продолжат бастовать из-за дешевых импортируемых продуктов, которые составляют конкуренцию местным производителям, сообщает газета Guardian. "Британские активисты говорят, что продолжат протесты с медленным проездом тракторов", - пишет газета.Отмечается, что британские фермеры бастуют против импорта дешевого продовольствия в рамках торговых сделок, заключенных в период после Брексита. В частности, протестующие указывают на беспошлинный ввоз зерна с Украины как на одну из причин своего недовольства. Газета напоминает, что в пятницу около 40 тракторов и других сельскохозяйственных машин заблокировали дороги к порту города Кент.

https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, в мире, великобритания, европа, евросоюз