https://ria.ru/20240211/fermery-1926690520.html
Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ
Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2024
Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ
Британские фермеры продолжат бастовать из-за дешевых импортируемых продуктов, которые составляют конкуренцию местным производителям, сообщает газета Guardian. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T14:25
2024-02-11T14:25
2024-02-11T14:25
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Британские фермеры продолжат бастовать из-за дешевых импортируемых продуктов, которые составляют конкуренцию местным производителям, сообщает газета Guardian. "Британские активисты говорят, что продолжат протесты с медленным проездом тракторов", - пишет газета.Отмечается, что британские фермеры бастуют против импорта дешевого продовольствия в рамках торговых сделок, заключенных в период после Брексита. В частности, протестующие указывают на беспошлинный ввоз зерна с Украины как на одну из причин своего недовольства. Газета напоминает, что в пятницу около 40 тракторов и других сельскохозяйственных машин заблокировали дороги к порту города Кент.
https://ria.ru/20240201/evropa-1924638112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, великобритания, европа, евросоюз
Украина, В мире, Великобритания, Европа, Евросоюз
Британские фермеры продолжат протесты, сообщили СМИ
Guardian: британские фермеры продолжат бастовать из-за импорта дешевых продуктов
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Британские фермеры продолжат бастовать из-за дешевых импортируемых продуктов, которые составляют конкуренцию местным производителям, сообщает газета Guardian
.
"Британские активисты говорят, что продолжат протесты с медленным проездом тракторов", - пишет газета.
Отмечается, что британские фермеры бастуют против импорта дешевого продовольствия в рамках торговых сделок, заключенных в период после Брексита. В частности, протестующие указывают на беспошлинный ввоз зерна с Украины как на одну из причин своего недовольства.
Газета напоминает, что в пятницу около 40 тракторов и других сельскохозяйственных машин заблокировали дороги к порту города Кент.
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