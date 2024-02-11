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Завершился срок рассмотрения США заявки Турции по F-16 - РИА Новости, 11.02.2024
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12:22 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/f16-1926679131.html
Завершился срок рассмотрения США заявки Турции по F-16
Завершился срок рассмотрения США заявки Турции по F-16 - РИА Новости, 11.02.2024
Завершился срок рассмотрения США заявки Турции по F-16
Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, пишет газета... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T12:22
2024-02-11T12:22
в мире
турция
сша
нато
f-16
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, пишет газета Dünya. Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре. "После того как 26 января администрация США направила в Конгресс официальное уведомление о продаже Турции самолетов F-16, установленный законом 15-дневный процесс рассмотрения был завершен без каких-либо препятствий, чтобы остановить продажу. Таким образом, 15-дневный период рассмотрения в Конгрессе после официального уведомления администрации США завершился вчера вечером по американскому времени, и нет никаких препятствий для начала процесса продажи между соответствующими учреждениями в соответствии с Законом США о контроле за экспортом оружия (AECA)", - пишет газета. Согласно закону AECA, данный период составляет 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней для стран, не входящих в НАТО. "Комитет по международным отношениям Сената и Комитет по международным отношениям Палаты представителей имеют право оценивать и, в случае необходимости, возражать против продажи оружия иностранным государствам. Комитеты по международным отношениям Сената и Палаты представителей заявили о своем одобрении продажи F-16 Турции 26 января, в день уведомления", - сообщило издание.
https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html
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в мире, турция, сша, нато, f-16
В мире, Турция, США, НАТО, F-16
Завершился срок рассмотрения США заявки Турции по F-16

Dünya: истекли 15 дней, отведенные на рассмотрение США заявки Турции по F-16

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье. Архивное фото
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Пятнадцатидневный процесс рассмотрения американской стороной заявки Турции на закупку истребителей F-16 завершен, возражений для продажи нет, пишет газета Dünya.
Турция запросила у США 40 новых истребителей F-16 Block 70 и комплекты модернизации для 79 самолетов, находящихся в ее инвентаре.
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"После того как 26 января администрация США направила в Конгресс официальное уведомление о продаже Турции самолетов F-16, установленный законом 15-дневный процесс рассмотрения был завершен без каких-либо препятствий, чтобы остановить продажу. Таким образом, 15-дневный период рассмотрения в Конгрессе после официального уведомления администрации США завершился вчера вечером по американскому времени, и нет никаких препятствий для начала процесса продажи между соответствующими учреждениями в соответствии с Законом США о контроле за экспортом оружия (AECA)", - пишет газета.
Согласно закону AECA, данный период составляет 15 дней для стран-членов НАТО и 30 дней для стран, не входящих в НАТО.
"Комитет по международным отношениям Сената и Комитет по международным отношениям Палаты представителей имеют право оценивать и, в случае необходимости, возражать против продажи оружия иностранным государствам. Комитеты по международным отношениям Сената и Палаты представителей заявили о своем одобрении продажи F-16 Турции 26 января, в день уведомления", - сообщило издание.
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