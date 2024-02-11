https://ria.ru/20240211/evropa-1926719729.html

Мишель призвал ЕС инвестировать в оборону после заявлений Трампа о НАТО

Мишель призвал ЕС инвестировать в оборону после заявлений Трампа о НАТО - РИА Новости, 11.02.2024

Мишель призвал ЕС инвестировать в оборону после заявлений Трампа о НАТО

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в соцсети Х о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону на фоне... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T17:49

2024-02-11T17:49

2024-02-11T17:49

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евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в соцсети Х о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону на фоне критических заявлений экс-президента США Дональда Трампа об отношениях Вашингтона с союзниками по НАТО. "Трансатлантический альянс на протяжении 75 лет поддерживал безопасность и благополучие американцев, канадцев и европейцев. Безответственные заявления о безопасности НАТО и пятой статье (Североатлантического договора – ред.) отвечают только интересам (президента России Владимира) Путина. Они не служат миру и безопасности. Напротив, они заново подчеркивают необходимость срочного развития стратегической автономии Евросоюза и инвестиций в свою оборону", - написал Мишель. Ранее Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина рассказал, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять их (РФ - ред.) делать все, что они, черт возьми, захотят". Он предупредил, что на посту президента не собирается бесплатно защищать союзников по НАТО от возможного нападения.

https://ria.ru/20240207/deputat-1925843396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, нато, дональд трамп, шарль мишель, евросоюз, евросовет