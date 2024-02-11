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Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией" - РИА Новости, 11.02.2024
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01:08 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/evropa-1926638998.html
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией" - РИА Новости, 11.02.2024
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"
Главы МИД стран Веймарского треугольника на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе якобы исходящей из... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:08
2024-02-11T01:08
в мире
франция
россия
стефан сежурне
париж
польша
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Веймарского треугольника на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе якобы исходящей из России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France. "Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", - сообщил министр. По его словам, министры "в прозрачной манере разъяснят общественности инструменты этой дезинформации" и приведут "доказательства". Они также намерены рассказать о "спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности - во время выборов". Главы МИД проведут встречу недалеко от Парижа.
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в мире, франция, россия, стефан сежурне, париж, польша, германия
В мире, Франция, Россия, Стефан Сежурне, Париж, Польша, Германия
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"

Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией из России"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Веймарского треугольника на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе якобы исходящей из России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France.
«
"Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", - сообщил министр.
По его словам, министры "в прозрачной манере разъяснят общественности инструменты этой дезинформации" и приведут "доказательства". Они также намерены рассказать о "спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности - во время выборов".
Главы МИД проведут встречу недалеко от Парижа.
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