https://ria.ru/20240211/evropa-1926638998.html
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией" - РИА Новости, 11.02.2024
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"
Главы МИД стран Веймарского треугольника на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе якобы исходящей из... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:08
2024-02-11T01:08
2024-02-11T01:08
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ПАРИЖ, 11 фев - РИА Новости. Главы МИД стран Веймарского треугольника на встрече в понедельник объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, в том числе якобы исходящей из России, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France. "Три наших государства являются жертвами одной и той же стратегии дестабилизации. В понедельник мы объявим о новом сотрудничестве против дезинформации и российских информационных атак", - сообщил министр. По его словам, министры "в прозрачной манере разъяснят общественности инструменты этой дезинформации" и приведут "доказательства". Они также намерены рассказать о "спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности - во время выборов". Главы МИД проведут встречу недалеко от Парижа.
https://ria.ru/20240211/evropa-1926638843.html
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в мире, франция, россия, стефан сежурне, париж, польша, германия
В мире, Франция, Россия, Стефан Сежурне, Париж, Польша, Германия
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией"
Франция, ФРГ и Польша объявят о проекте по борьбе с "дезинформацией из России"