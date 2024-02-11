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Глава МИД Франции призвал укрепить оборону ЕС на фоне "российской угрозы"
Глава МИД Франции призвал укрепить оборону ЕС на фоне "российской угрозы" - РИА Новости, 11.02.2024
Глава МИД Франции призвал укрепить оборону ЕС на фоне "российской угрозы"
ЕС должен инвестировать в оборону на фоне "российской угрозы" и производить больше вооружений, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T01:06
2024-02-11T01:06
2024-02-11T01:20
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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. ЕС должен инвестировать в оборону на фоне "российской угрозы" и производить больше вооружений, заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью изданию Ouest France. Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли возможным, что Россия "атакует одну из стран НАТО", напомнив, что Франция уже начала увеличивать инвестиции в оборону. "Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере. Да, необходимо наращивать наши усилия", — сказал министр. Он отметил, что Европе нужно найти "гарантии безопасности", усилить координацию между армиями и постепенно прийти к большей военной интегрированности. Сежурне добавил, что конфликт на Украине "сделал возможными ранее невозможные вещи: совместные закупки снарядов и ракет" и так далее. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва также выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240210/programma-1926599429.html
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россия, европа, нато, евросоюз, стефан сежурне, в мире, франция
Россия, Европа, НАТО, Евросоюз, Стефан Сежурне, В мире, Франция
Глава МИД Франции призвал укрепить оборону ЕС на фоне "российской угрозы"
Глава МИД Франции: ЕС должен инвестировать в оборону на фоне "российской угрозы"