https://ria.ru/20240211/estoniya-1926707718.html

В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами

В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами - РИА Новости, 11.02.2024

В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами

В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T16:22

2024-02-11T16:22

2024-02-11T19:43

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент, сообщает портал ERR. "Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года", — говорится в публикации. В открытом письме Ансипу Каллас обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП для постоянной критики работы правительства, и призвала его не баллотироваться на следующих выборах в законодательный орган ЕС. Ансип ответил Каллас, что не собирается молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа, и заявил, что остается при своих взглядах. Он отметил, что республике нужен внушающий доверие глава правительства. Его отсутствие в текущей ситуации угрожает безопасности. Экс-премьер также сообщил, что решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в ЕП он примет в конце марта. Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70 процентов жителей Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятый правительством госбюджет на 2024 год, в котором предусмотрено повышение сбора с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение платы за автомобили. Предполагается, что эти меры негативно скажутся на благосостоянии жителей.

https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html

https://ria.ru/20231219/kallas-1916759800.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эстония, кайя каллас, андрус ансип, европарламент, евросоюз