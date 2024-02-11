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В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами - РИА Новости, 11.02.2024
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16:22 11.02.2024 (обновлено: 19:43 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/estoniya-1926707718.html
В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами
В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами - РИА Новости, 11.02.2024
В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами
В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T16:22
2024-02-11T19:43
в мире
эстония
кайя каллас
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европарламент
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент, сообщает портал ERR. "Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года", — говорится в публикации. В открытом письме Ансипу Каллас обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП для постоянной критики работы правительства, и призвала его не баллотироваться на следующих выборах в законодательный орган ЕС. Ансип ответил Каллас, что не собирается молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа, и заявил, что остается при своих взглядах. Он отметил, что республике нужен внушающий доверие глава правительства. Его отсутствие в текущей ситуации угрожает безопасности. Экс-премьер также сообщил, что решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в ЕП он примет в конце марта. Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70 процентов жителей Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятый правительством госбюджет на 2024 год, в котором предусмотрено повышение сбора с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение платы за автомобили. Предполагается, что эти меры негативно скажутся на благосостоянии жителей.
https://ria.ru/20240201/rossiya-1924768838.html
https://ria.ru/20231219/kallas-1916759800.html
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в мире, эстония, кайя каллас, андрус ансип, европарламент, евросоюз
В мире, Эстония, Кайя Каллас, Андрус Ансип, Европарламент, Евросоюз
В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами

ERR: в Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент, сообщает портал ERR.
"Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года", — говорится в публикации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Прямо сейчас. Премьер Эстонии сделала шокирующее заявление о России
1 февраля, 12:26
В открытом письме Ансипу Каллас обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП для постоянной критики работы правительства, и призвала его не баллотироваться на следующих выборах в законодательный орган ЕС.
Ансип ответил Каллас, что не собирается молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа, и заявил, что остается при своих взглядах. Он отметил, что республике нужен внушающий доверие глава правительства. Его отсутствие в текущей ситуации угрожает безопасности.
Экс-премьер также сообщил, что решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в ЕП он примет в конце марта.
Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70 процентов жителей Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятый правительством госбюджет на 2024 год, в котором предусмотрено повышение сбора с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение платы за автомобили. Предполагается, что эти меры негативно скажутся на благосостоянии жителей.
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19 декабря 2023, 16:47
 
В миреЭстонияКайя КалласАндрус АнсипЕвропарламентЕвросоюз
 
 
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