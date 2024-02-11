В Эстонии разгорелся скандал между действующим и бывшим премьерами
ERR: в Эстонии разгорелся скандал между премьером Каллас и экс-премьером Ансипом
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Кая Каллас. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. В Эстонии разгорелся скандал между премьер-министром Каей Каллас и бывшим главой правительства Андрусом Ансипом из-за предстоящих выборов в Европарламент, сообщает портал ERR.
"Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года", — говорится в публикации.
В открытом письме Ансипу Каллас обвинила евродепутата в том, что он использовал свое положение в ЕП для постоянной критики работы правительства, и призвала его не баллотироваться на следующих выборах в законодательный орган ЕС.
Ансип ответил Каллас, что не собирается молча наблюдать за падением экономики Эстонии и благосостояния народа, и заявил, что остается при своих взглядах. Он отметил, что республике нужен внушающий доверие глава правительства. Его отсутствие в текущей ситуации угрожает безопасности.
Экс-премьер также сообщил, что решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в ЕП он примет в конце марта.
Согласно последним опросам общественного мнения, почти 70 процентов жителей Эстонии считают, что Каллас должна уйти в отставку. На снижение поддержки повлиял скандал с бизнесом ее мужа в России, а также принятый правительством госбюджет на 2024 год, в котором предусмотрено повышение сбора с оборота и подоходного налога с физических лиц, сокращение семейных пособий и введение платы за автомобили. Предполагается, что эти меры негативно скажутся на благосостоянии жителей.