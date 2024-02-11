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Власти Калмыкии окажут помощь пострадавшим при взрывах в Элисте
Власти Калмыкии окажут помощь пострадавшим при взрывах в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
Власти Калмыкии окажут помощь пострадавшим при взрывах в Элисте
Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале, что власти региона окажут необходимую помощь пятерым пострадавшим при взрывах в Элисте. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:57
2024-02-11T22:57
2024-02-11T22:57
происшествия
элиста
республика калмыкия
бату хасиков
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в своем Telegram-канале, что власти региона окажут необходимую помощь пятерым пострадавшим при взрывах в Элисте. "Врачи продолжают бороться за здоровье четверых земляков. Состояние пятого пострадавшего позволило отпустить его домой после медицинского обследования. Отмечу, что сотрудники управления Росгвардии по Республике Калмыкия действовали строго по инструкции. Окажем всю необходимую помощь пострадавшим и их родственникам", - сообщил Хасиков после посещения пострадавших в больнице. Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу, двое пострадавших находятся в реанимации, угрозы жизни нет. Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. Затем региональный ГСУСК сообщил о ранении трех сотрудников Росгвардии из-за подрыва в доме по улице Родниковая, где проживал мужчина, их доставили в медучреждение. В результате завели еще одно дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
https://ria.ru/20240211/vzryv-1926711302.html
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происшествия, элиста, республика калмыкия, бату хасиков, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Элиста, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Власти Калмыкии окажут помощь пострадавшим при взрывах в Элисте
Власти Калмыкии окажут помощь пятерым пострадавшим при взрывах в Элисте