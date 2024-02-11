https://ria.ru/20240211/elista-1926662384.html

СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте

СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024

СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте

Дом мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте был заминирован, пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:00

2024-02-11T10:14

происшествия

элиста

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дом мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте был заминирован, пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Во время обыска в доме взорвалось не установленное устройство", — сообщил собеседник издания.Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. Издание отмечает, что информация не подтверждена.Позднее в СК подтвердили информацию о происшествии.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации Минздрава региона, раненых доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет.Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.

https://ria.ru/20240211/elista-1926643230.html

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)