https://ria.ru/20240211/elista-1926662384.html
СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте
СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте
Дом мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте был заминирован, пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:00
2024-02-11T10:00
2024-02-11T10:14
происшествия
элиста
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Дом мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте был заминирован, пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах."Во время обыска в доме взорвалось не установленное устройство", — сообщил собеседник издания.Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. Издание отмечает, что информация не подтверждена.Позднее в СК подтвердили информацию о происшествии.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации Минздрава региона, раненых доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет.Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.
https://ria.ru/20240211/elista-1926643230.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ)
СМИ: СВУ сработало при обысках в доме мужчины, устроившего взрыв в Элисте
RT: взрыв прогремел в доме в Элисте после ЧП в центре психологической помощи
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Дом мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте был заминирован, пишет RT
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Во время обыска в доме взорвалось не установленное устройство", — сообщил собеседник издания.
Он добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие. Издание отмечает, что информация не подтверждена.
Позднее в СК подтвердили информацию о происшествии.
Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали. По информации Минздрава региона, раненых доставили в республиканскую больницу, двое из них находятся в реанимации, угрозы жизни нет.
Позднее мэр города Шафран Тепшинов сообщил об открытии пункта временного размещения для жителей многоквартирного дома, в котором находится центр. С утра в городе заработает горячая линия для жильцов дома.
СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте