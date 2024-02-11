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В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва
В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва - РИА Новости, 11.02.2024
В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва
При обыске в доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство, пострадали трое росгвардейцев, сообщается... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T09:58
2024-02-11T09:58
2024-02-11T11:31
происшествия
элиста
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев — РИА Новости. При обыске в доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство, пострадали трое росгвардейцев, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Калмыкии."Одиннадцатого февраля 2024 года около 01:20 по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов", — говорится в публикации.Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Прокуратура Калмыкии поставила расследование на контроль.Накануне мужчина, который, по предварительным данным, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. Там он поссорился с местным работником и привел в действие взрывное устройство. При взрыве сам он погиб, а сотрудник центра и его родственник получили тяжелые ранения. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации, но, по словам медиков, угрозы для их жизни нет. Для жильцов дома, в котором располагается центр, открыли пункт временного размещения.
элиста
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926666355_116:0:485:277_1920x0_80_0_0_6eee60f8adb8fd29bb71424dc5c7a384.jpg
Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте
2024-02-11T09:58
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), видео
Происшествия, Элиста, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва
СК возбудил дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва в доме
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев — РИА Новости.
При обыске в доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство, пострадали трое росгвардейцев, сообщается в Telegram-канале
главка Следственного комитета по Калмыкии.
«
"Одиннадцатого февраля 2024 года около 01:20 по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов", — говорится в публикации.
Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Прокуратура Калмыкии поставила расследование на контроль.
Накануне мужчина, который, по предварительным данным, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. Там он поссорился с местным работником и привел в действие взрывное устройство. При взрыве сам он погиб, а сотрудник центра и его родственник получили тяжелые ранения.
Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации, но, по словам медиков, угрозы для их жизни нет. Для жильцов дома, в котором располагается центр, открыли пункт временного размещения.