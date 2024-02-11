https://ria.ru/20240211/elista-1926662228.html

В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва

В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва - РИА Новости, 11.02.2024

В Элисте возбудили дело после ранения сотрудников Росгвардии из-за взрыва

При обыске в доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство, пострадали трое росгвардейцев, сообщается... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T09:58

2024-02-11T09:58

2024-02-11T11:31

происшествия

элиста

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 фев — РИА Новости. При обыске в доме мужчины, устроившего взрыв в центре психологической помощи в Элисте, сработало взрывное устройство, пострадали трое росгвардейцев, сообщается в Telegram-канале главка Следственного комитета по Калмыкии."Одиннадцатого февраля 2024 года около 01:20 по месту проживания мужчины, осуществившего 10 февраля подрыв в офисном помещении центра по оказанию психологической помощи, произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Управления Росгвардии по Республике Калмыкия, проводивших мероприятия по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов", — говорится в публикации.Раненых доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Прокуратура Калмыкии поставила расследование на контроль.Накануне мужчина, который, по предварительным данным, состоял на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи. Там он поссорился с местным работником и привел в действие взрывное устройство. При взрыве сам он погиб, а сотрудник центра и его родственник получили тяжелые ранения. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации, но, по словам медиков, угрозы для их жизни нет. Для жильцов дома, в котором располагается центр, открыли пункт временного размещения.

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте Работа криминалистов на месте ЧП в Элисте 2024-02-11T09:58 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, элиста, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), видео