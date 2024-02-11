https://ria.ru/20240211/dtp-1926746809.html
В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек
В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек - РИА Новости, 11.02.2024
В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек
Один человек погиб, семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса и рейсового автобуса недалеко от Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:28
2024-02-11T22:28
2024-02-11T22:29
происшествия
авто
мурманская область
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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса и рейсового автобуса недалеко от Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "По предварительной информации, в воскресенье около 20.30 в районе 40 километра региональной автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС", произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса (категории "В") и рейсового автобуса (206 маршрут, движущийся в сторону поселка Териберка)", - говорится в сообщении. Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и семеро получили телесные повреждения - все находились в микроавтобусе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Мурманской области организовала проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.
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происшествия, авто, мурманская область
Происшествия, Авто, Мурманская область
В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек
В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек, семь пострадали
МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса и рейсового автобуса недалеко от Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"По предварительной информации, в воскресенье около 20.30 в районе 40 километра региональной автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС", произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса (категории "В") и рейсового автобуса (206 маршрут, движущийся в сторону поселка Териберка)", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и семеро получили телесные повреждения - все находились в микроавтобусе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Прокуратура Мурманской области
организовала проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.
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