https://ria.ru/20240211/dtp-1926746809.html

В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек

В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек - РИА Новости, 11.02.2024

В ДТП с рейсовым автобусом под Мурманском погиб человек

Один человек погиб, семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса и рейсового автобуса недалеко от Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:28

2024-02-11T22:28

2024-02-11T22:29

происшествия

авто

мурманская область

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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Один человек погиб, семеро пострадали в результате аварии микроавтобуса и рейсового автобуса недалеко от Мурманска, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. "По предварительной информации, в воскресенье около 20.30 в районе 40 километра региональной автодороги "Кола - Серебрянская ГЭС", произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса (категории "В") и рейсового автобуса (206 маршрут, движущийся в сторону поселка Териберка)", - говорится в сообщении. Сообщается, что в результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб и семеро получили телесные повреждения - все находились в микроавтобусе. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура Мурманской области организовала проверку, на месте работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20240211/avariya-1926735293.html

мурманская область

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происшествия, авто, мурманская область