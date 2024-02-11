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В Приангарье произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами - РИА Новости, 11.02.2024
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13:50 11.02.2024
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В Приангарье произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами
В Приангарье произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами - РИА Новости, 11.02.2024
В Приангарье произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами
Три человека погибли при столкновении грузовиков на трассе Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T13:50
2024-02-11T13:50
происшествия
тайшетский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовиков на трассе Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале. В Тайшетском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погибли трое мужчин. По предварительным данным ведомства, на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" вблизи города Тайшет 44-летний водитель грузового автомобиля "МАЗ не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом "FAW". Следовавшему за фурой КАМАЗу удалось избежать столкновения, съехав с дороги в кювет. "В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем МАЗа, и его 41-летний пассажир скончались на месте. Водитель большегруза "FAW" - 39-летний мужчина, также погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении. На месте работает следственно-оперативная группа.
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тайшетский район
иркутская область
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происшествия, тайшетский район, иркутская область
Происшествия, Тайшетский район, Иркутская область
В Приангарье произошло смертельное ДТП с тремя большегрузами

В Приангарье в ДТП с тремя большегрузами погибли три человека

© МВД38/TelegramМесто ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
Место ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
© МВД38/Telegram
Место ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовиков на трассе Р-255 "Сибирь" в Тайшетском районе Приангарья, сообщает ГУМВД по Иркутской области в Telegram-канале.
В Тайшетском районе сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, в результате которой погибли трое мужчин. По предварительным данным ведомства, на автомобильной дороге Р-255 "Сибирь" вблизи города Тайшет 44-летний водитель грузового автомобиля "МАЗ не справился с управлением и столкнулся со встречным большегрузом "FAW". Следовавшему за фурой КАМАЗу удалось избежать столкновения, съехав с дороги в кювет.
© МВД38/TelegramМесто ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
Место ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
© МВД38/Telegram
Место ДТП с участием большегрузных автомобилей в Приангарье
"В результате инцидента мужчина, находившийся за рулем МАЗа, и его 41-летний пассажир скончались на месте. Водитель большегруза "FAW" - 39-летний мужчина, также погиб до приезда бригады скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа.
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