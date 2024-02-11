https://ria.ru/20240211/dtp-1926651012.html

В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками

В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками - РИА Новости, 11.02.2024

В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками

В Севастополе иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка, сообщает севастопольское управление МВД РФ. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T07:47

2024-02-11T07:47

2024-02-11T09:56

происшествия

авто

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Севастополе иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка, сообщает севастопольское управление МВД РФ. Авария произошла этой ночью. "Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо", - говорится в сообщении. Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель иномарки направлен на прохождения медицинского освидетельствования. Начата проверка.

https://ria.ru/20240210/avariya-1926631782.html

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севастополь

россия

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происшествия, авто, севастополь, россия