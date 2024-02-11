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В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками - РИА Новости, 11.02.2024
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07:47 11.02.2024 (обновлено: 09:56 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/dtp-1926651012.html
В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками
В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками - РИА Новости, 11.02.2024
В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками
В Севастополе иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка, сообщает севастопольское управление МВД РФ. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T07:47
2024-02-11T09:56
происшествия
авто
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Севастополе иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка, сообщает севастопольское управление МВД РФ. Авария произошла этой ночью. "Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо", - говорится в сообщении. Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель иномарки направлен на прохождения медицинского освидетельствования. Начата проверка.
https://ria.ru/20240210/avariya-1926631782.html
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происшествия, авто, севастополь, россия
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия
В Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками

МВД: в Севастополе иномарка сбила мотоцикл с подростками

© Полиция Севастополя/TelegramМесто ДТП, где иномарка столкнулась с мотоциклом в Севастополе. 11 февраля 2024
Место ДТП, где иномарка столкнулась с мотоциклом в Севастополе. 11 февраля 2024
© Полиция Севастополя/Telegram
Место ДТП, где иномарка столкнулась с мотоциклом в Севастополе. 11 февраля 2024
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. В Севастополе иномарка столкнулась с мотоциклом, пострадали два подростка, сообщает севастопольское управление МВД РФ.
Авария произошла этой ночью.
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"Водитель Mercedes-Benz при повороте налево на равнозначной дороге не уступил дорогу 17-летнему водителю мотоцикла Suzuki, движущегося во встречном направления прямо", - говорится в сообщении.
Водитель мотоцикла и его 15-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Водитель иномарки направлен на прохождения медицинского освидетельствования. Начата проверка.
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