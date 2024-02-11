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Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе" - РИА Новости, 11.02.2024
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02:10 11.02.2024 (обновлено: 05:54 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html
Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе"
Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе" - РИА Новости, 11.02.2024
Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе"
Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение, заявил профессор университета Джонса РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T02:10
2024-02-11T05:54
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение, заявил профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News."Снижение когнитивных способностей (Байдена. — Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — отметил врач.Профессор подчеркнул, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.По мнению эксперта, опасения избирателей из-за здоровья идущего на второй срок президента не лишены оснований."При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", — предупредил Макари.В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
https://ria.ru/20240210/bayden-1926595222.html
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в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша
В мире, США, Джо Байден, Демократическая партия США
Врач сообщил Байдену печальные новости о его "диагнозе"

Врач Макари подтвердил признаки прогрессирующей деменции у Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Джо Байден действительно демонстрирует признаки прогрессирующей возрастной деменции без надежды на улучшение, заявил профессор университета Джонса Хопкинса, хирург Марти Макари в интервью телеканалу Fox News.
"Снижение когнитивных способностей (Байдена. — Прим. ред.) происходит прямо на наших глазах. Очень заметна разница между тем, как он работает сегодня, по сравнению, скажем, с пятью годами назад. И это действительно печально", — отметил врач.
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Профессор подчеркнул, что для любого человека нормально иногда путать слова и делать ошибки в речи. Однако в случае Джо Байдена провалы в памяти и замедление речи прогрессируют настолько быстро, что вызывают значительное беспокойство.
По мнению эксперта, опасения избирателей из-за здоровья идущего на второй срок президента не лишены оснований.
«
"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", — предупредил Макари.
В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.
Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвали возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
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