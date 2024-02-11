https://ria.ru/20240211/davlenie-1926699337.html

Москвичей предупредили о барическом "бугре" на следующей неделе

Москвичей предупредили о барическом "бугре" на следующей неделе - РИА Новости, 11.02.2024

Москвичей предупредили о барическом "бугре" на следующей неделе

В пятницу в Москве барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T15:20

2024-02-11T15:20

2024-02-11T15:20

москва

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В пятницу в Москве барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Барический "бугор" придется на пятницу, когда барометры покажут аномальные 769 миллиметров ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы", - сказал Тишковец. Он отметил, что такое давление можно сравнить с ощущениями при спуске в шахту на глубину более 200 метров. До рекорда дня 1984 года Москве не хватит всего 4 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20240211/pogoda-1926686581.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, евгений тишковец, погода