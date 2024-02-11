https://ria.ru/20240211/bespilotnik-1926744420.html

Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе - РИА Новости, 11.02.2024

Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:11

2024-02-11T22:11

2024-02-11T23:01

специальная военная операция на украине

белгородский район

происшествия

вячеслав гладков

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.В Минобороны, в свою очередь, уточнили, что неудачная попытка атаки ВСУ произошла около 22.00 мск. Там подтвердили, что дрон сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.Ранее в воскресенье Гладков заявил, что за прошедшие сутки Украина открывала огонь по четырем приграничным районам Белгородской области не менее 20 раз, трое рабочих получили ранения.Кроме того, в четверг украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка, один из пассажиров получил осколочные ранения ноги. В тот же день глава региона сообщал об обстреле украинскими военными села Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации верхних и нижних конечностей.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html

https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html

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белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины