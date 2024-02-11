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Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе - РИА Новости, 11.02.2024
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22:11 11.02.2024 (обновлено: 23:01 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/bespilotnik-1926744420.html
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе - РИА Новости, 11.02.2024
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе
В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:11
2024-02-11T23:01
специальная военная операция на украине
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.В Минобороны, в свою очередь, уточнили, что неудачная попытка атаки ВСУ произошла около 22.00 мск. Там подтвердили, что дрон сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.Ранее в воскресенье Гладков заявил, что за прошедшие сутки Украина открывала огонь по четырем приграничным районам Белгородской области не менее 20 раз, трое рабочих получили ранения.Кроме того, в четверг украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка, один из пассажиров получил осколочные ранения ноги. В тот же день глава региона сообщал об обстреле украинскими военными села Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации верхних и нижних конечностей.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html
https://ria.ru/20240120/voyna-1922429147.html
белгородский район
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белгородский район, происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Системы ПВО сбили беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа в Белгородском районе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. В небе над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа в районе поселка Майский. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", — написал он.
В Минобороны, в свою очередь, уточнили, что неудачная попытка атаки ВСУ произошла около 22.00 мск. Там подтвердили, что дрон сбили с помощью дежурных средств противовоздушной обороны.
Ранее в воскресенье Гладков заявил, что за прошедшие сутки Украина открывала огонь по четырем приграничным районам Белгородской области не менее 20 раз, трое рабочих получили ранения.
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Кроме того, в четверг украинский дрон-камикадзе атаковал автобус с мирными жителями в селе Новая Таволжанка, один из пассажиров получил осколочные ранения ноги.
В тот же день глава региона сообщал об обстреле украинскими военными села Ржевка в Шебекинском городском округе. В результате пострадали пять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии из-за травматической ампутации верхних и нижних конечностей.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районПроисшествияВячеслав ГладковБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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