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В США не смогли ответить на "необычный вопрос" Путина - РИА Новости, 11.02.2024
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04:45 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/bayden-1926646525.html
В США не смогли ответить на "необычный вопрос" Путина
В США не смогли ответить на "необычный вопрос" Путина - РИА Новости, 11.02.2024
В США не смогли ответить на "необычный вопрос" Путина
Проблемы с памятью делают президента Джо Байдена угрозой для безопасности США, а, с точки зрения России, еще и ставят под сомнение его власть над страной,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T04:45
2024-02-11T04:45
в мире
сша
россия
джо байден
владимир путин
такер карлсон
центральное разведывательное управление (цру)
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Проблемы с памятью делают президента Джо Байдена угрозой для безопасности США, а, с точки зрения России, еще и ставят под сомнение его власть над страной, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner."Он (Байден. — Прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. &lt;...&gt; Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. &lt;...&gt; Да, он опасен", — считает аналитик.Джонсон обратил внимание, что республиканцы начали говорить о снижении когнитивных способностей Джо Байдена еще три года назад. Отчет спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал президента "пожилым мужчиной с плохой памятью", наконец привлек широкое внимание СМИ и общества к этой проблеме. Эксперт уверен, что "деменция" Байдена не пройдет и лишь продолжит развиваться.Проблемы американского лидера уже вызывают в других странах вопросы к его управленческим способностям. Например, по мнению Джонсона, президент России уже не видит смысла в общении с Байденом.&quot;Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения&quot;, — отметил Джонсон.Ранее президент России Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что не общался с Байденом после начала СВО на Украине. Российский лидер подчеркнул, что уже неоднократно предупреждал американского коллегу об "ошибке исторического масштаба", которую совершает Вашингтон, поддерживая Киев. В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвал возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
https://ria.ru/20240211/dementsiya-1926641351.html
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в мире, сша, россия, джо байден, владимир путин, такер карлсон, центральное разведывательное управление (цру), интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, США, Россия, Джо Байден, Владимир Путин, Такер Карлсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
В США не смогли ответить на "необычный вопрос" Путина

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: Россия считает, что Байден не может принимать решения

© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOLПрезидент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве в 2021 году
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве в 2021 году - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев / POOL
Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве в 2021 году. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Проблемы с памятью делают президента Джо Байдена угрозой для безопасности США, а, с точки зрения России, еще и ставят под сомнение его власть над страной, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
"Он (Байден. — Прим. ред.) представлял угрозу национальной безопасности еще до того, как у него начались ранние стадии деменции. <...> Теперь это усугубляется тем, что он едва помнит, где был вчера. <...> Да, он опасен", — считает аналитик.
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Джонсон обратил внимание, что республиканцы начали говорить о снижении когнитивных способностей Джо Байдена еще три года назад. Отчет спецпрокурора Роберта Хёра, который назвал президента "пожилым мужчиной с плохой памятью", наконец привлек широкое внимание СМИ и общества к этой проблеме. Эксперт уверен, что "деменция" Байдена не пройдет и лишь продолжит развиваться.
Проблемы американского лидера уже вызывают в других странах вопросы к его управленческим способностям. Например, по мнению Джонсона, президент России уже не видит смысла в общении с Байденом.
«

"Настоящий вопрос, вопрос без ответа, мы увидели это в интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным. Даже русские задаются вопросом, кто, черт возьми, главный, кто на самом деле принимает решения", — отметил Джонсон.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что не общался с Байденом после начала СВО на Украине. Российский лидер подчеркнул, что уже неоднократно предупреждал американского коллегу об "ошибке исторического масштаба", которую совершает Вашингтон, поддерживая Киев.
В четверг в США опубликовали отчет спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В нем говорится, что глава государства не мог вспомнить даты и путался в деталях, поэтому и бумаги он хранил "по невинной ошибке". Президента США охарактеризовали как "сочувствующего пожилого мужчину с благими намерениями и слабой памятью". Спецпрокурор решил, что уголовное дело против Байдена о ненадлежащем хранении документов заводить не надо.
Позднее американский президент записал срочное обращение к нации, в ходе которого заявил, что у него "все в порядке" с памятью. По сообщениям Wall Street Journal, слова спецпрокурора о когнитивных способностях Байдена вызвал возмущение политика и "гнев" в Демократической партии. В Белом доме опасаются, что отчет "усилит сомнения" среди избирателей в ходе предвыборной кампании.
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В миреСШАРоссияДжо БайденВладимир ПутинТакер КарлсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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