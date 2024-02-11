https://ria.ru/20240211/avariya-1926749137.html

В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек

В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.02.2024

В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек

В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T22:45

2024-02-11T22:45

2024-02-11T22:45

происшествия

авто

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России. "В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении. По данным полиции, водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. "После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась", - говорится в сообщении. Начата проверка. Точные причины аварии устанавливаются.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

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происшествия, авто, севастополь, россия