https://ria.ru/20240211/avariya-1926749137.html
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.02.2024
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек
В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:45
2024-02-11T22:45
2024-02-11T22:45
происшествия
авто
севастополь
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_0:152:3216:1961_1920x0_80_0_0_a0928a199319057b51621d0416777366.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России. "В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении. По данным полиции, водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. "После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась", - говорится в сообщении. Начата проверка. Точные причины аварии устанавливаются.
https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718037_485:0:3216:2048_1920x0_80_0_0_db2b66e3fbadb527edfb606e37ca7885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, севастополь, россия
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек
В ДТП с тремя машинами в Севастополе пострадали шесть человек, включая детей
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости.
В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба
севастопольского управления МВД России.
"В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen.
"После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась", - говорится в сообщении.
Начата проверка. Точные причины аварии устанавливаются.
Массовые ДТП в России в 2024 году