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В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.02.2024
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22:45 11.02.2024
https://ria.ru/20240211/avariya-1926749137.html
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек - РИА Новости, 11.02.2024
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек
В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T22:45
2024-02-11T22:45
происшествия
авто
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России. "В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении. По данным полиции, водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen. "После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась", - говорится в сообщении. Начата проверка. Точные причины аварии устанавливаются.
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происшествия, авто, севастополь, россия
Происшествия, Авто, Севастополь, Россия
В массовом ДТП в Севастополе пострадали шесть человек

В ДТП с тремя машинами в Севастополе пострадали шесть человек, включая детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. В Севастополе в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадали шесть человек, в их числе двое детей, сообщает пресс-служба севастопольского управления МВД России.
"В результате ДТП пострадали водитель Volkswagen, а также водитель KIA и четверо его пассажиров, двое из которых дети 10 и 13 лет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения", — говорится в сообщении.
По данным полиции, водитель KIA при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся с Volkswagen.
"После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем "Лада" под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась", - говорится в сообщении.
Начата проверка. Точные причины аварии устанавливаются.
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