https://ria.ru/20240211/avariya-1926735293.html

После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело

После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело - РИА Новости, 11.02.2024

После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело

Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T20:22

2024-02-11T20:22

2024-02-11T20:26

происшествия

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926735446_0:201:1257:908_1920x0_80_0_0_2e0bc7e6392eba87345fb1dece387133.jpg

ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК. По данным краевой Госавтоинспекции, 10 февраля на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В салоне второй иномарки находились двое взрослых и 11-летняя девочка. По информации следствия, водитель первой иномарки был пьян. В автоаварии девочка-пассажир погибла, также еще три человека пострадали и были доставлены в больницу. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД)", — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

пермь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)