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После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело
После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело - РИА Новости, 11.02.2024
После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело
Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T20:22
2024-02-11T20:22
2024-02-11T20:26
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости. Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК. По данным краевой Госавтоинспекции, 10 февраля на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В салоне второй иномарки находились двое взрослых и 11-летняя девочка. По информации следствия, водитель первой иномарки был пьян. В автоаварии девочка-пассажир погибла, также еще три человека пострадали и были доставлены в больницу. "В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД)", — говорится в сообщении. Уточняется, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
После смертельного ДТП под Пермью возбудили дело
СК возбудил дело после ДТП под Пермью, где погибла девочка и пострадали трое
ПЕРМЬ, 11 фев — РИА Новости.
Пермские следователи возбудили дело после ДТП под Пермью, в котором погибла девочка и трое человек пострадали, сообщает региональный СК
.
По данным краевой Госавтоинспекции, 10 февраля на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе автомобиль Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с седаном Volkswagen Polo. В салоне второй иномарки находились двое взрослых и 11-летняя девочка.
По информации следствия, водитель первой иномарки был пьян. В автоаварии девочка-пассажир погибла, также еще три человека пострадали и были доставлены в больницу.
"В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом ПДД)", — говорится в сообщении.
Уточняется, что следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
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