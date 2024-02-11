https://ria.ru/20240211/armeniya-1926740258.html
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.02.2024
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:20
2024-02-11T21:20
2024-02-11T21:34
в мире
армения
нато
никол пашинян
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph."В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства (в Альянсе - ред.)", - заявил Пашинян.Он напомнил, что сейчас Армения как минимум член ОДКБ. При этом он добавил, что в республике ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает интересам Армении в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нато, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, НАТО, Никол Пашинян, ОДКБ
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Пашинян: Армения готовит программу сотрудничества с НАТО без вступления