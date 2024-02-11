Рейтинг@Mail.ru
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 11.02.2024 (обновлено: 21:34 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/armeniya-1926740258.html
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.02.2024
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян
Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T21:20
2024-02-11T21:34
в мире
армения
нато
никол пашинян
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_0:79:2826:1668_1920x0_80_0_0_cb191702534e6970226bc1b64fb2a583.jpg
ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph."В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства (в Альянсе - ред.)", - заявил Пашинян.Он напомнил, что сейчас Армения как минимум член ОДКБ. При этом он добавил, что в республике ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает интересам Армении в долгосрочной перспективе.
https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918037460_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_ce534c9b64e899f024609d21c35db909.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, нато, никол пашинян, одкб
В мире, Армения, НАТО, Никол Пашинян, ОДКБ
Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян

Пашинян: Армения готовит программу сотрудничества с НАТО без вступления

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph.
"В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства (в Альянсе - ред.)", - заявил Пашинян.
Он напомнил, что сейчас Армения как минимум член ОДКБ. При этом он добавил, что в республике ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает интересам Армении в долгосрочной перспективе.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
НАТО идет на войну
22 января, 08:00
 
В миреАрменияНАТОНикол ПашинянОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала