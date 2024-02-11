https://ria.ru/20240211/armeniya-1926740258.html

Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян

Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян - РИА Новости, 11.02.2024

Армения не обсуждала вопрос вступления в НАТО, заявил Пашинян

Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T21:20

2024-02-11T21:20

2024-02-11T21:34

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ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в НАТО, заявил армянский премьер Никол Пашинян в интервью The Telegraph."В нашей повестке такого вопроса нет. То есть, мы не обсуждали и не обсуждаем вопрос вступления в НАТО. У нас с НАТО есть партнерские отношения и здесь нет ничего нового. Ранее у нас была программа индивидуального партнерства, сейчас эта программа переформатируется в определенный формат сотрудничества, который не предусматривает членства (в Альянсе - ред.)", - заявил Пашинян.Он напомнил, что сейчас Армения как минимум член ОДКБ. При этом он добавил, что в республике ведутся обсуждения, насколько блоковая стратегия отвечает интересам Армении в долгосрочной перспективе.

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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в мире, армения, нато, никол пашинян, одкб