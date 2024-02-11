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Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе
Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе - РИА Новости, 11.02.2024
Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе
Спасатели помогли спуститься двум альпинистам, которые запросили помощь на Эльбрусе, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T00:41
2024-02-11T00:41
2024-02-11T00:41
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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Спасатели помогли спуститься двум альпинистам, которые запросили помощь на Эльбрусе, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из дух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана, у них обморожение конечностей. На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров (станция "Гара-Баши"), где они отказались от дальнейшей помощи", - говорится в сообщении.
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эльбрус, россия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)
Туризм, Эльбрус, Россия, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Туризм, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе
Спасатели МЧС помогли спуститься запросившим помощь на Эльбрусе альпинистам