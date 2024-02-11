https://ria.ru/20240211/alpinisty-1926636974.html

Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе

Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе - РИА Новости, 11.02.2024

Спасатели помогли спуститься альпинистам на Эльбрусе

Спасатели помогли спуститься двум альпинистам, которые запросили помощь на Эльбрусе, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-11T00:41

2024-02-11T00:41

2024-02-11T00:41

туризм

эльбрус

россия

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 11 фев – РИА Новости. Спасатели помогли спуститься двум альпинистам, которые запросили помощь на Эльбрусе, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии. В 22.20 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 5 тысяч метров зарегистрированная группа из дух человек попросила о помощи для спуска. По предварительной информации, в составе группы находятся альпинистка из России и сопровождавший ее гид из Казахстана, у них обморожение конечностей. На место выдвинулись девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. "Поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. Альпинистов встретили и помогли спуститься до высоты 3850 метров (станция "Гара-Баши"), где они отказались от дальнейшей помощи", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240211/spasenie-1926636551.html

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россия

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эльбрус, россия, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, туризм, кабардино-балкарская республика (кбр)