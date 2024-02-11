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МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов - РИА Новости, 11.02.2024
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10:37 11.02.2024 (обновлено: 17:22 11.02.2024)
https://ria.ru/20240211/aktivy-1926666764.html
МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов
МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов - РИА Новости, 11.02.2024
МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов
Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго: там почувствовали вкус российских денег, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-11T10:37
2024-02-11T17:22
артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф)
россия
украина
европа
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго: там почувствовали вкус российских денег, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. "Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие" , - сказал дипломат. По итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере 4,4 миллиарда евро, отметил Студенников, за 2022 год – 821 миллион евро. "С учетом корпоративного налога в бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги", - указал он. "Мы внимательно отслеживаем все эти процессы и наблюдаем за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств. Подобные попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы", - подчеркнул дипломат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Постоянные представители стран ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг, 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан. Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины. Читайте полный текст интервью Артема Студенникова &gt;&gt;
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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артем студенников (директор первого европейского департамента мид рф), россия, украина, европа, в мире
Артем Студенников (директор первого европейского департамента МИД РФ), Россия, Украина, Европа, В мире
МИД рассказал о перспективах возвращения замороженных российских активов

Студенников: возвращение заблокированных на Западе активов РФ затянется надолго

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 11.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москва понимает, что возвращение ее заблокированных на Западе активов затянется надолго: там почувствовали вкус российских денег, заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.
"Мы прекрасно понимаем, что процесс разблокировки российских активов затянется надолго. На Западе почувствовали вкус российских денег. Ни для кого не секрет, что наши средства реинвестируются и служат хорошим подспорьем для бюджета той же Бельгии, который пополняется за счет налогообложения дохода с этих сумм. А цифры здесь весьма впечатляющие" , - сказал дипломат.
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По итогам 2023 года Euroclear получил от реинвестирования замороженных российских активов прибыль в размере 4,4 миллиарда евро, отметил Студенников, за 2022 год – 821 миллион евро.
«
"С учетом корпоративного налога в бельгийский бюджет поступит 1,085 миллиарда евро, которые затем будут перераспределены и учтены как помощь Украине. Как говорится, любой каприз за ваши деньги", - указал он.
"Мы внимательно отслеживаем все эти процессы и наблюдаем за потугами представителей коллективного Запада всеми правдами и неправдами подогнать юридическую базу под конфискацию российских обездвиженных средств. Подобные попытки представляют собой банальное воровство с пагубными последствиями для мировых финансов и инвестиционной сферы", - подчеркнул дипломат.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных активов России Киеву, заявлял, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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Постоянные представители стран ЕС 29 января предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от российских активов, замороженных в странах ЕС. Официальное утверждение этого решения ожидается на заседании постпредов в четверг, 8 февраля. Как поясняли европейские дипломаты, ЕК на данном этапе предлагает хранить полученные от замороженных активов России доходы на специальных счетах для их возможного использования в будущем для финансирования Украины. Пока речь о переводе этих средств в бюджет ЕС или же напрямую Украине не идет. Сам механизм передачи средств пока также не разработан.
Западные страны после начала российской спецоперации на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов.
В прошлом году Бельгия объявила о создании "фонда поддержки Украины" в размере 1,7 миллиарда евро с использованием доходов от замороженных российских активов. Брюссель планирует передавать Украине все средства, получаемые от налогообложения прибыли от российских активов, эти средства будут использоваться для приобретения оружия, гуманитарной помощи, для финансирования гражданской миссии ЕС для Украины, а также в качестве макрофинансовой помощи. В декабре Бельгия также объявила, что выделит 611 миллионов евро на помощь Украине в 2024 году из доходов, полученных от замороженных активов РФ.
Европейский центральный банк при этом ранее предупреждал, что использование Европой замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Там призывали Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины. Бельгийский депозитарий Euroclear, в котором находится основной объем ранее замороженных из-за санкций ЕС российских активов, также заявил, что готовится противостоять негативным последствиям в связи с желанием Еврокомиссии использовать доходы от этих средств для восстановления Украины.
Читайте полный текст интервью Артема Студенникова >>
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