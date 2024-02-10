Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ
Зеленский назначил Сухаревского и Лебеденко заместителями главкома ВСУ Сырского
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и Александр Сырский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы, <...> и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — говорится в видеообращении.
Глава киевского режима также назначил заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.
В четверг Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, последний имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника президента Украины, а солдаты не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Белый дом пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным ведомства, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.