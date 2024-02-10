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Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 10.02.2024 (обновлено: 22:58 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/zamestiteli-1926628754.html
Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ
Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:14
2024-02-10T22:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимирская область
владимир зеленский
валерий залужный
александр сырский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале."Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы, &lt;...&gt; и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — говорится в видеообращении.Глава киевского режима также назначил заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.В четверг Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, последний имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника президента Украины, а солдаты не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Белый дом пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным ведомства, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.
https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926416627.html
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в мире, владимирская область, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимирская область, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ

Зеленский назначил Сухаревского и Лебеденко заместителями главкома ВСУ Сырского

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и Александр Сырский
Президент Украины Владимир Зеленский и Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале.
"Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы, <...> и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — говорится в видеообращении.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Сырский сделал первое заявление в должности главкома ВСУ
9 февраля, 13:56
Глава киевского режима также назначил заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.
В четверг Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, последний имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника президента Украины, а солдаты не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.
В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Белый дом пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным ведомства, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.
Новый главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного
9 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимирская областьВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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