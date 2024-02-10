https://ria.ru/20240210/zamestiteli-1926628754.html

Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ

Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

Зеленский назначил двух замов нового главкома ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:14

2024-02-10T22:14

2024-02-10T22:58

специальная военная операция на украине

в мире

владимирская область

владимир зеленский

валерий залужный

александр сырский

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913099485_0:67:3001:1755_1920x0_80_0_0_3eb7d0e3c47e77a74cf1da0a2c16e0f8.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, об этом он сообщил в Telegram-канале."Заместителями главкома Александра Сырского стали полковник Вадим Сухаревский, его направление — беспилотные системы, <...> и полковник Андрей Лебеденко, его направление — инновации", — говорится в видеообращении.Глава киевского режима также назначил заместителей начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ими стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.В четверг Зеленский объявил об отставке Валерия Залужного с должности главкома ВСУ и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, последний имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника президента Украины, а солдаты не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища Мясник и Генерал 200.В конце января Служба внешней разведки России сообщила, что США потребовали от Зеленского убрать с государственных постов тех чиновников, которые утратили их доверие. В противном случае Белый дом пообещал опубликовать коррупционное досье на окружение главы киевского режима. По данным ведомства, на пост премьер-министра американцы продвигают посла Украины в Вашингтоне Оксану Маркарову, получившую образование в Индианском университете в Блумингтоне. В целом Соединенные Штаты перешли к формированию в Киеве колониальной администрации, отметили в СВР.

https://ria.ru/20240209/syrskiy-1926416627.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

владимирская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимирская область, владимир зеленский, валерий залужный, александр сырский, вооруженные силы украины, украина