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Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
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13:16 10.02.2024
https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html
Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024
Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина
Тот факт, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T13:16
2024-02-10T13:16
в мире
россия
мария захарова
владимир путин
такер карлсон
оон
государственный департамент сша
интервью владимира путина такеру карлсону
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тот факт, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует о глубочайшем кризисе в организации, рассказала представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-каналеОна напомнила, что на вопрос, заданный в ходе брифинга в ООН 9 февраля, о том, видели ли генсек интервью, был дан ответ: "В свободное время Генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор"."Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?" — поинтересовалась она.Ранее днем Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп бьется в истерике из-за интервью Путина Такеру Карлсону. По ее словам, такая реакция феноменальна — она настолько изобличает лживость их подходов, что в это невозможно поверить.Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.Интервью попало на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.
https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html
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в мире, россия, мария захарова, владимир путин, такер карлсон, оон, государственный департамент сша, интервью владимира путина такеру карлсону
В мире, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин, Такер Карлсон, ООН, Государственный департамент США, Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

Захарова заявила о глубоком кризисе в ООН после реакции на интервью Путина

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тот факт, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует о глубочайшем кризисе в организации, рассказала представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале
Она напомнила, что на вопрос, заданный в ходе брифинга в ООН 9 февраля, о том, видели ли генсек интервью, был дан ответ: "В свободное время Генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор".
"Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?" — поинтересовалась она.
Ранее днем Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп бьется в истерике из-за интервью Путина Такеру Карлсону. По ее словам, такая реакция феноменальна — она настолько изобличает лживость их подходов, что в это невозможно поверить.
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Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.
Интервью попало на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
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В миреРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинТакер КарлсонООНГосударственный департамент СШАИнтервью Владимира Путина Такеру Карлсону
 
 
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