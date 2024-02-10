https://ria.ru/20240210/zakharova-1926571303.html

Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина - РИА Новости, 10.02.2024

Захарова высмеяла реакцию в ООН на интервью Путина

Тот факт, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T13:16

2024-02-10T13:16

2024-02-10T13:16

в мире

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мария захарова

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такер карлсон

оон

государственный департамент сша

интервью владимира путина такеру карлсону

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Тот факт, что генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш не смотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону свидетельствует о глубочайшем кризисе в организации, рассказала представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-каналеОна напомнила, что на вопрос, заданный в ходе брифинга в ООН 9 февраля, о том, видели ли генсек интервью, был дан ответ: "В свободное время Генсек предпочитает читать книги по средневековой истории, а не смотреть телевизор"."Интересно, остальные острые международные события остаются без глубокого погружения в них руководства секретариата Организации по той же причине?" — поинтересовалась она.Ранее днем Захарова заявила, что Белый дом и Госдеп бьется в истерике из-за интервью Путина Такеру Карлсону. По ее словам, такая реакция феноменальна — она настолько изобличает лживость их подходов, что в это невозможно поверить.Американский журналист в ночь на 9 февраля выложил двухчасовое интервью с российским лидером. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек. Число просмотров видео в YouTube — около десяти миллионов.Интервью попало на первые полосы западных СМИ. Среди американских медиа выдержки из беседы опубликовали журналы Forbes, Newsweek, газеты Hill, Daily Beast, New York Post, New York Times и Wall Street Journal.

https://ria.ru/20240209/il-76-1926445227.html

https://ria.ru/20240206/zakharova-1925673443.html

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