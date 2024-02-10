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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле - РИА Новости, 10.02.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле

Взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T02:06

2024-02-10T02:06

2024-02-10T02:11

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Измаил Одесской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Измаиле слышны взрывы", — говорится в посте.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

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в мире, одесская область, украина, вооруженные силы украины, россия