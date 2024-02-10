https://ria.ru/20240210/vzryv-1926634957.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Элисте

Двое пострадавших при взрыве в центре психологической помощи в Элисте находятся в реанимации, угрозы жизни нет, сообщил минздрав Калмыкии в своем... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-10T23:53

2024-02-10T23:53

2024-02-11T00:10

происшествия

элиста

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 11 фев – РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в центре психологической помощи в Элисте находятся в реанимации, угрозы жизни нет, сообщил минздрав Калмыкии в своем Telegram-канале.Ранее СК сообщал, что мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, поссорившись с специалистом центра. В результате взрыва, по данным следствия, мужчина погиб, а сотрудник центра и его родственник пострадали.По информации минздрава региона, пострадавших доставили в республиканскую больницу."Пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240210/pozhar-1926634776.html

https://ria.ru/20240210/obrushenie-1926605866.html

элиста

россия

республика калмыкия

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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика калмыкия