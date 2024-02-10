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СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте

СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024

СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте

Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте,... РИА Новости, 11.02.2024

2024-02-10T23:21

2024-02-10T23:21

2024-02-11T00:49

происшествия

элиста

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев — РИА Новости. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает СУСК России по Калмыкии.Ранее мэр города Шафран Тепшинов сообщил, что в доме по адресу Клыкова, 77В произошел хлопок. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии."По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб", - говорится в сообщении.Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело."Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования по уголовному делу о взрыве в одном из офисов Элисты", - говорится в сообщении надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Элисты Илья Ногин.

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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф), россия