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СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте
СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте - РИА Новости, 11.02.2024
СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте
Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте,... РИА Новости, 11.02.2024
2024-02-10T23:21
2024-02-10T23:21
2024-02-11T00:49
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев — РИА Новости. Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает СУСК России по Калмыкии.Ранее мэр города Шафран Тепшинов сообщил, что в доме по адресу Клыкова, 77В произошел хлопок. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии."По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб", - говорится в сообщении.Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело."Прокуратура Республики Калмыкия поставила на контроль ход расследования по уголовному делу о взрыве в одном из офисов Элисты", - говорится в сообщении надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Элисты Илья Ногин.
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происшествия, элиста, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Элиста, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК раскрыл детали взрыва в доме в Элисте
СК возбудил дело после взрыва в центре оказания психологической помощи в Элисте
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев — РИА Новости.
Мужчина, состоящий на учете в психо-неврологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство и погиб в центре оказания психологической помощи в Элисте, сообщает СУСК
России по Калмыкии.
Ранее мэр города Шафран Тепшинов сообщил, что в доме по адресу Клыкова, 77В произошел хлопок. Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.
"По версии следствия, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в психо-неврологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб", - говорится в сообщении.
Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело.
"Прокуратура Республики Калмыкия
поставила на контроль ход расследования по уголовному делу о взрыве в одном из офисов Элисты", - говорится в сообщении надзорного ведомства. На место происшествия выехал прокурор Элисты Илья Ногин.
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