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Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.02.2024

Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии

У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T23:11

2024-02-10T23:11

2024-02-10T23:32

элиста

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии."Состояние у пострадавших - тяжёлое. Характер - мино-взрывные травмы у обоих", - говорится в сообщении.Ранее мэр Элисты сообщил, что в доме на улице Клыкова, 77 в произошел хлопок, в результате которого один человек погиб и двое серьезно пострадали.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

элиста

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элиста, происшествия