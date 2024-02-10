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Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.02.2024
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:11
2024-02-10T23:11
2024-02-10T23:32
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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии."Состояние у пострадавших - тяжёлое. Характер - мино-взрывные травмы у обоих", - говорится в сообщении.Ранее мэр Элисты сообщил, что в доме на улице Клыкова, 77 в произошел хлопок, в результате которого один человек погиб и двое серьезно пострадали.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
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элиста, происшествия
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при взрыве в доме Элисте находятся в тяжелом состоянии
ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.
"Состояние у пострадавших - тяжёлое. Характер - мино-взрывные травмы у обоих", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Элисты сообщил, что в доме на улице Клыкова, 77 в произошел хлопок, в результате которого один человек погиб и двое серьезно пострадали.
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