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Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.02.2024
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23:11 10.02.2024 (обновлено: 23:32 10.02.2024)
https://ria.ru/20240210/vzryv-1926632121.html
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 10.02.2024
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии
У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T23:11
2024-02-10T23:32
элиста
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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии."Состояние у пострадавших - тяжёлое. Характер - мино-взрывные травмы у обоих", - говорится в сообщении.Ранее мэр Элисты сообщил, что в доме на улице Клыкова, 77 в произошел хлопок, в результате которого один человек погиб и двое серьезно пострадали.
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элиста, происшествия
Элиста, Происшествия
Двое пострадавших при взрыве в Элисте находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при взрыве в доме Элисте находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 10 фев – РИА Новости. У двоих пострадавших при хлопке в Элисте минно-взрывные травмы, состояние тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Калмыкии.
"Состояние у пострадавших - тяжёлое. Характер - мино-взрывные травмы у обоих", - говорится в сообщении.
Ранее мэр Элисты сообщил, что в доме на улице Клыкова, 77 в произошел хлопок, в результате которого один человек погиб и двое серьезно пострадали.
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