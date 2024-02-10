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В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек

В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 10.02.2024

В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек

В Элисте прогремел взрыв в доме, один человек погиб, двое пострадали, сообщил мэр города Шафран Тепшинов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:10

2024-02-10T22:10

2024-02-10T23:38

элиста

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОЛГОГРАД, 10 фев — РИА Новости. В Элисте прогремел взрыв в доме, один человек погиб, двое пострадали, сообщил мэр города Шафран Тепшинов в Telegram-канале."Сегодня вечером по адресу: Клыкова, 77В произошел хлопок, на месте работают правоохранительные органы. <...> Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", — сказал он.В пресс-службе главы Калмыкии уточнили, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы.Как позднее сообщили в региональном управлении СК, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в ПНД, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, находящийся в указанном доме. Там у него произошел конфликт с одним из сотрудников, во время которого он подорвал неустановленное взрывное устройство. В результате сам мужчина погиб, а работника центра и его родственника с тяжелыми ранениями доставили в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело. Республиканская прокуратура поставила ход расследования на контроль.

https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html

элиста

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элиста, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)