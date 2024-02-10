https://ria.ru/20240210/vzryv-1926628526.html
В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек
В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек - РИА Новости, 10.02.2024
В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек
В Элисте прогремел взрыв в доме, один человек погиб, двое пострадали, сообщил мэр города Шафран Тепшинов в Telegram-канале. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T22:10
2024-02-10T22:10
2024-02-10T23:38
элиста
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926632991_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_316f6c510bbfddaeffa0e414dff7a613.jpg
ВОЛГОГРАД, 10 фев — РИА Новости. В Элисте прогремел взрыв в доме, один человек погиб, двое пострадали, сообщил мэр города Шафран Тепшинов в Telegram-канале."Сегодня вечером по адресу: Клыкова, 77В произошел хлопок, на месте работают правоохранительные органы. <...> Один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии", — сказал он.В пресс-службе главы Калмыкии уточнили, что пострадавшие получили минно-взрывные травмы.Как позднее сообщили в региональном управлении СК, мужчина, состоящий, по предварительным данным, на учете в ПНД, пришел на прием в центр по оказанию психологической помощи, находящийся в указанном доме. Там у него произошел конфликт с одним из сотрудников, во время которого он подорвал неустановленное взрывное устройство. В результате сам мужчина погиб, а работника центра и его родственника с тяжелыми ранениями доставили в республиканскую больницу. Возбуждено уголовное дело. Республиканская прокуратура поставила ход расследования на контроль.
https://ria.ru/20231222/proisshestviya-1917404876.html
элиста
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0a/1926632991_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_307cc6392d5c21100b0e7d2457c6f5b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элиста, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Элиста, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
В жилом доме в Элисте прогремел взрыв, погиб человек
В Элисте человек погиб при взрыве в жилом доме, двое пострадали