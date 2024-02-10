https://ria.ru/20240210/vybory-1926534079.html

В Брюсселе с тревогой ждут выборов в США, заявил российский дипломат

В Брюсселе с тревогой ждут выборов в США, заявил российский дипломат - РИА Новости, 10.02.2024

В Брюсселе с тревогой ждут выборов в США, заявил российский дипломат

В Брюсселе с тревогой ждут выборов не столько в Евросоюзе, сколько в США, так как от этого будет многое зависеть в будущей европейской политике, сказал в... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T06:09

2024-02-10T06:09

2024-02-10T06:11

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евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Брюсселе с тревогой ждут выборов не столько в Евросоюзе, сколько в США, так как от этого будет многое зависеть в будущей европейской политике, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов. "Итоги голосования в Европарламент, скорее всего, несколько взбодрят еврочиновников, но не более. В конце концов, томительное ожидание европейских выборов не идет в сравнение с тревожным предвкушением исхода избирательного процесса в США, от результатов которого здесь действительно будет многое зависеть", - считает собеседник агентства. При этом, комментируя предстоящие европейские выборы и смену руководителей европейских институтов, Логвинов предложил "смотреть правде в глаза". "На процесс фактического назначения председателей Еврокомиссии и Евросовета простые граждане никак не влияют. Ситуация, по большому счету, уникальная, но, очевидно, текущую политэлиту она более чем устраивает", - указал российский дипломат. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок. Депутаты Европейского парламента избираются прямым голосованием на пятилетний срок.

https://ria.ru/20240210/aktivy-1926527968.html

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сша, брюссель, россия, кирилл логвинов, европарламент, еврокомиссия, евросовет, в мире