В Брюсселе с тревогой ждут выборов в США, заявил российский дипломат
Логвинов: в Брюсселе с тревогой ждут выборов не столько в ЕС, сколько в США
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. В Брюсселе с тревогой ждут выборов не столько в Евросоюзе, сколько в США, так как от этого будет многое зависеть в будущей европейской политике, сказал в интервью РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов.
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"Итоги голосования в Европарламент, скорее всего, несколько взбодрят еврочиновников, но не более. В конце концов, томительное ожидание европейских выборов не идет в сравнение с тревожным предвкушением исхода избирательного процесса в США, от результатов которого здесь действительно будет многое зависеть", - считает собеседник агентства.
При этом, комментируя предстоящие европейские выборы и смену руководителей европейских институтов, Логвинов предложил "смотреть правде в глаза". "На процесс фактического назначения председателей Еврокомиссии и Евросовета простые граждане никак не влияют. Ситуация, по большому счету, уникальная, но, очевидно, текущую политэлиту она более чем устраивает", - указал российский дипломат.
С 6 по 9 июня 2024 года пройдут выборы депутатов Европарламента, за которыми последует утверждение нового состава Еврокомиссии. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза должны будут избрать нового председателя Евросовета. Председатель Евросовета избирается на 2,5 года с возможностью продления полномочий на такой же срок.
Депутаты Европейского парламента избираются прямым голосованием на пятилетний срок.