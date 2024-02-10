https://ria.ru/20240210/vsu-1926600599.html
"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024
"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
В рядах ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства, заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T17:17
2024-02-10T17:17
2024-02-10T17:42
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В рядах ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства, заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация в интервью Il Fatto Quotidiano."В армии (ВСУ. — Прим. ред.) начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных", — заявил он.По словам военного, разногласия между военным и политическим руководством начались после битвы за Артемовск, где российские войска одержали победу и удерживали позиции по всей линии фронта.Кроме того, на Украине некоторые считают, что Зеленский точно не тот человек, который принесет мир стране, добавил Ди Грация.Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Артемовск, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ
Генерал Ди Грация: в ВСУ видят, что приказы Зеленского и военных отличаются
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
В рядах ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства, заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация в интервью Il Fatto Quotidiano
.
"В армии (ВСУ. — Прим. ред.) начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных", — заявил он.
"Зеленский в отчаянии": в США рассказали, чему радуется Залужный
По словам военного, разногласия между военным и политическим руководством начались после битвы за Артемовск
, где российские войска одержали победу и удерживали позиции по всей линии фронта.
Кроме того, на Украине некоторые считают, что Зеленский точно не тот человек, который принесет мир стране, добавил Ди Грация.
Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.
В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.
"Его называют мясником". Что станет с ВСУ после ухода Залужного Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>