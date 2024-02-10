https://ria.ru/20240210/vsu-1926600599.html

"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ

"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 10.02.2024

"Начинают замечать". Итальянский генерал раскрыл, что произошло в рядах ВСУ

В рядах ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства, заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T17:17

2024-02-10T17:17

2024-02-10T17:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

артемовск

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В рядах ВСУ начали замечать расхождения в решениях президента Украины Владимира Зеленского и военного руководства, заявил генерал-лейтенант в отставке и бывший заместитель командующего итальянским контингентом в Боснии Бьяджо Ди Грация в интервью Il Fatto Quotidiano."В армии (ВСУ. — Прим. ред.) начинают замечать, что некоторые приказы президента отличаются от приказов военных", — заявил он.По словам военного, разногласия между военным и политическим руководством начались после битвы за Артемовск, где российские войска одержали победу и удерживали позиции по всей линии фронта.Кроме того, на Украине некоторые считают, что Зеленский точно не тот человек, который принесет мир стране, добавил Ди Грация.Некоторые местные и зарубежные издания еще осенью прошлого года писали о вероятном конфликте между главой киевского режима и экс-главкомом ВСУ. Так, газета Washington Post сообщала, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу Зеленскому, если решит начать политическую карьеру.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

https://ria.ru/20240209/vsu-1926284541.html

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в мире, украина, артемовск, владимир зеленский, вооруженные силы украины