В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра
Кочиш назвал решение президента и экс-министра об отставке ответственным
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и экс-главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии.
Ранее в субботу Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии. Варга объявила, что отказывается от депутатского мандата, не будет возглавлять список венгерской партии "Фидес" на выборах в Европарламент и уходит из политики из-за того, что вслед за президентом подписала помилование.
"Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем. Мы благодарны им за их предыдущую работу и благодарим их за то, что они сегодня также учитывают интересы общества", - написал Кочиш в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он отметил, что оппозиционные политики не принимают такой ответственности за свои ошибки, что свидетельствует о "моральной разнице".
В последние дни в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг заявил, что инициирует поправку в конституцию страны о том, что педофилы не могут быть помилованы.
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