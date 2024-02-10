https://ria.ru/20240210/vengriya-1926624720.html

В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра

В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра - РИА Новости, 10.02.2024

В венгерском парламенте высказались об отставке президента и экс-министра

Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и экс-главы минюста... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T21:13

2024-02-10T21:13

2024-02-10T21:13

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каталин новак

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БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Глава правящей фракции венгерского парламента Фидес Мате Кочиш назвал ответственными решения президента Венгрии Каталин Новак об отставке и экс-главы минюста Юдит Варги о сложении с себя депутатских полномочий после скандала с помилованием замешанного в педофилии. Ранее в субботу Новак заявила, что уходит в отставку из-за того, что в апреле 2023 года "совершила ошибку", помиловав замешанного в педофилии. Варга объявила, что отказывается от депутатского мандата, не будет возглавлять список венгерской партии "Фидес" на выборах в Европарламент и уходит из политики из-за того, что вслед за президентом подписала помилование. "Каталин Новак и Юдит Варга приняли ответственное решение, которое мы уважаем. Мы благодарны им за их предыдущую работу и благодарим их за то, что они сегодня также учитывают интересы общества", - написал Кочиш в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он отметил, что оппозиционные политики не принимают такой ответственности за свои ошибки, что свидетельствует о "моральной разнице". В последние дни в Венгрии разгорелся скандал, когда выяснилось, что Новак перед визитом в Будапешт папы Римского в апреле 2023 года удовлетворила прошение о помиловании бывшего заместителя директора детского дома, который участвовал в сокрытии преступлений, совершенных директором-педофилом. Оппозиционные партии призвали Новак уйти в отставку. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг заявил, что инициирует поправку в конституцию страны о том, что педофилы не могут быть помилованы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

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в мире, венгрия, россия, будапешт, виктор орбан, европарламент, каталин новак