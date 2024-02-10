https://ria.ru/20240210/vengriya-1926527543.html

Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине, заявил Сийярто

Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине, заявил Сийярто - РИА Новости, 10.02.2024

Венгрия не будет участвовать в поставках оружия Украине, заявил Сийярто

Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T03:06

2024-02-10T03:06

2024-02-10T03:06

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НЬЮ-ЙОРК, 10 фев – РИА Новости, Алан Буклаты. Венгрия никогда не будет принимать участие ни в каких действиях, связанных с поставками оружия Украине, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Петер Сийярто. Министр рассказал, что при переговорах с ЕС по поводу выделения Украине макрофинансовой помощи в 50 миллиардов евро у Будапешта было несколько предварительных условий. "Прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия", - сказал Сийярто. "Потому что у нас очень четкая позиция по этому поводу: Венгрия никогда не участвовала и никогда не будет участвовать ни в каких действиях, направленных на поставку оружия на Украину. Просто потому, что мы считаем, что чем больше оружия будет поставляться на Украину, тем дольше будет длиться война, и чем дольше будет длиться война, тем больше будет разрушений и больше людей погибнет", - подчеркнул глава МИД. Поэтому, по его словам, Венгрия не готова "принимать участие в каких-либо действиях, направленных на поставки оружия". "Таким образом, эти деньги (50 миллиардов евро – ред.) не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия", - указал Сийярто. "Во-вторых, мы дали понять, что не должно так случиться, чтобы средства, которые заморожены и должны быть направлены в Венгрию, по европейским правилам, оказались на Украине. По сути, для нас это не вариант. И мы получили гарантии, что активы или средства, которые были заморожены для Венгрии, сейчас частично разблокируются и не будут отправлены на Украину. У нас есть на это гарантии", - пояснил он. И в-третьих, как указал Сийрято, по мнению Венгрии, у ЕС должен быть механизм контроля за тем, как тратятся выделяемые Киеву деньги, чтобы избежать использования средств не по назначению. "Поэтому мы договорились о механизме обзора, в котором будет представлен совет, в котором представлены премьер-министры и президенты. Таким образом, совет будет иметь возможность ежегодно давать рекомендации в случае необходимости Европейской комиссии", - пояснил министр. Предварительные условия Венгрии удовлетворены, подчеркнул он. "Так что мы сказали, что гораздо лучше участвовать в принятии решения, потому что таким образом мы можем гарантировать, что оружие не поставляется, и что не наши деньги отправляются на Украину", - добавил глава МИД. На прошлой неделе лидеры ЕС единогласно согласовали выделение Украине на период с 2024 до 2027 годы макрофинансовой помощи в размере 50 миллиардов евро (17 миллиардов в виде грантов и 33 миллиарда кредитов) с условием ежегодной отчетности со стороны Еврокомиссии и дебатов в Евросовете, а также с возможностью пересмотра механизма через два года в контексте нового многолетнего бюджета сообщества. Из итогового документа саммита стран сообщества следует, что утверждать и приостанавливать платежи в рамках макрофинансовой помощи Украине ЕС будет квалифицированным большинством. Предварительным условием выделения помощи называется соблюдение Киевом демократических норм, верховенства закона и прав меньшинств, а также строгий контроль за коррупцией, финансовыми нарушениями и соблюдение финансовых интересов европейского сообщества. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия получила гарантии, что ее не размороженные средства из фондов ЕС не будут направлены Украине, и согласилась на предложение ЕС о выработке механизма проверки разумного использования выделенных Украине средств.

https://ria.ru/20240207/oon-1926007704.html

https://ria.ru/20240204/vengriya-1925353282.html

https://ria.ru/20240202/vengriya-1925024537.html

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в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия