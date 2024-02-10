https://ria.ru/20240210/ukraina-1926630250.html

"Гражданская война": в Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте

"Гражданская война": в Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте - РИА Новости, 10.02.2024

"Гражданская война": в Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте

Украинские войска не смогут изменить ситуацию на фронте вне зависимости от новых назначений в ВСУ президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T22:37

2024-02-10T22:37

2024-02-10T22:37

специальная военная операция на украине

в мире

киев

польша

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинские войска не смогут изменить ситуацию на фронте вне зависимости от новых назначений в ВСУ президентом Владимиром Зеленским, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Ничего режим Зеленского, "Слуг народа" не могут, будут они менять этих командующих на одних генералов, на полковников — ничего это не дает. <…> Нет возможности победить, реально нет. Боле того каждый день — это смерти людей", — отметил он.По словам эксперта, Зеленский только хвастался о мнимых успехах на Черном море и в отношении зерновой сделки, однако граница с Польшей остается заблокированной. Соскин полагает, что Киеву следует выходить из-под удара и начинать мирные переговоры из-за отсутствия какого-либо позитива на передовой."Денег нет, оружия нет, желающих идти на смерть за интересны Сырского и прочих людей нет. <…> Так что вам нужна гражданская война?" — задался вопросом он.В четверг президент Украины объявил об отставке Залужного и назначении на его место Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, Сырский имеет неоднозначную репутацию: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища "Мясник" и "Генерал 200".

https://ria.ru/20240210/zelenskiy-1926620748.html

https://ria.ru/20240210/zaluzhnyy-1926592479.html

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в мире, киев, польша, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины