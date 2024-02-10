https://ria.ru/20240210/ukraina-1926618683.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области
Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 10.02.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области
Взрывы прогремели в окрестностях города Александрия Кировоградской области Украины во время последней воздушной тревоги, заявил глава местной областной... РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T20:19
2024-02-10T20:19
2024-02-10T20:19
специальная военная операция на украине
александрия
кировоградская область
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях города Александрия Кировоградской области Украины во время последней воздушной тревоги, заявил глава местной областной администрации Андрей Райкович. "Во время воздушной тревоги вблизи города Александрии прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Райковича. По его данным, пострадавших нет. Точное место и причина взрывов не указывается. Согласно данным из открытых источников, к востоку от Александрии расположен военный аэродром, где базируется Гвардейская авиационная бригада национальной гвардии Украины (воинская часть 2269). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html
https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html
александрия
кировоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александрия, кировоградская область, в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Александрия, Кировоградская область, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области
Райкович: в окрестностях Александрии Кировоградской области прогремели взрывы