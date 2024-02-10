https://ria.ru/20240210/ukraina-1926618683.html

Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области

Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области - РИА Новости, 10.02.2024

Украинские власти сообщили о взрывах в Кировоградской области

Взрывы прогремели в окрестностях города Александрия Кировоградской области Украины во время последней воздушной тревоги, заявил глава местной областной... РИА Новости, 10.02.2024

2024-02-10T20:19

2024-02-10T20:19

2024-02-10T20:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях города Александрия Кировоградской области Украины во время последней воздушной тревоги, заявил глава местной областной администрации Андрей Райкович. "Во время воздушной тревоги вблизи города Александрии прозвучали взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Райковича. По его данным, пострадавших нет. Точное место и причина взрывов не указывается. Согласно данным из открытых источников, к востоку от Александрии расположен военный аэродром, где базируется Гвардейская авиационная бригада национальной гвардии Украины (воинская часть 2269). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20240207/ukraina-1925997798.html

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александрия, кировоградская область, в мире, украина, вооруженные силы украины