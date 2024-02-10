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СМИ: власти ФРГ подсчитали, сколько беженцев покинет Украину при ее распаде
СМИ: власти ФРГ подсчитали, сколько беженцев покинет Украину при ее распаде - РИА Новости, 10.02.2024
СМИ: власти ФРГ подсчитали, сколько беженцев покинет Украину при ее распаде
Власти Германии опасаются, что в случае распада Украины прибавится еще десять миллионов беженцев, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники. РИА Новости, 10.02.2024
2024-02-10T16:03
2024-02-10T16:03
2024-02-10T17:08
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БЕРЛИН, 10 фев — РИА Новости. Власти Германии опасаются, что в случае распада Украины прибавится еще десять миллионов беженцев, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на собственные источники."В случае возможного распада Украины правительство Германии предполагает, что страну покинут еще около десяти миллионов человек. При таком сценарии подавляющее большинство беженцев отправится в Западную Европу, и одним из пунктов назначения станет Германия", — говорится в статье. По словам эксперта в области миграции Геральда Кнауса, в случае поражения Украины в конфликте число беженцев может быть значительно больше, чем десять миллионов. Это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов, заявил он, призвав продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло более шести миллионов человек. В Германии сейчас насчитывается примерно 1,1 миллиона украинцев, въехавших в страну с 2022 года.
https://ria.ru/20240209/ukrainskie_bezhentsy-1926251255.html
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В мире, Украина, Германия, Европа, ООН
СМИ: власти ФРГ подсчитали, сколько беженцев покинет Украину при ее распаде
Welt am Sonntag: при распаде Украину покинет около десяти миллионов человек